Государство ожидает от местных властей конкретных запросов и предложений по восстановлению страны – Зеленский

"Состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Обсудили комплекс вопросов, в том числе восстановление нашей державы. Уже отрабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовался быстро и максимально эффективно. Подчеркнул, что от местной власти мы ожидаем конкретных запросов и предложений, чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с международными донорами", – сказал президент.
По его словам, общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.
"Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить застарелые проблемы с очередями на жилье и так далее. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем", – сказал Зеленский.
Он также заявил, что хочет особенно поддержать украинцев на юге страны.
"В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю", – сказал президент и поблагодарил военных, которые "продолжают бить захватчиков на всей территории, где продолжаются боевые действия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на 20 апреля, более 10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Из них 6,5 млн остались в Украине и поселились в более безопасных регионах государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы. "Я поставил задание, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию – квадратными метрами или деньгами", – сказал президент.
Первые новые квартиры для вынужденных переселенцев будут готовы ориентировочно в июле – августе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.