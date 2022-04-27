Государство ожидает от местных властей конкретных запросов и предложений по восстановлению страны – Зеленский

Зеленский: Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами, но и решить застарелые проблемы Фото: president.gov.ua

"Состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Обсудили комплекс вопросов, в том числе восстановление нашей державы. Уже отрабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовался быстро и максимально эффективно. Подчеркнул, что от местной власти мы ожидаем конкретных запросов и предложений, чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с международными донорами", – сказал президент.

По его словам, общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.

"Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить застарелые проблемы с очередями на жилье и так далее. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что хочет особенно поддержать украинцев на юге страны.

"В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю", – сказал президент и поблагодарил военных, которые "продолжают бить захватчиков на всей территории, где продолжаются боевые действия".

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