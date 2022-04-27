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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Государство ожидает от местных властей конкретных запросов и предложений по восстановлению страны – Зеленский

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Зеленский: Наша цель не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами, но и решить застарелые проблемы
Зеленский: Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами, но и решить застарелые проблемы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от местных властей предложения по послевоенному восстановлению регионов. Об этом он говорил вечером 27 апреля в обращении, опубликованном Офисом президента.

"Состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Обсудили комплекс вопросов, в том числе восстановление нашей державы. Уже отрабатываем все детали, чтобы проект послевоенного восстановления реализовался быстро и максимально эффективно. Подчеркнул, что от местной власти мы ожидаем конкретных запросов и предложений, чтобы мы могли говорить предметно с нашими партнерами, с международными донорами", – сказал президент.

По его словам, общины должны предоставить всю информацию о разрушенном жилье, всех поврежденных объектах.

"Обсудили, как и в какой последовательности строить, как организовать выкуп готового жилья. Наша цель – не просто восстановить все, что было разрушено оккупантами. Но и решить застарелые проблемы с очередями на жилье и так далее. Чтобы все военнослужащие, спасатели, полицейские, все работающие на государство были обеспечены собственным жильем", – сказал Зеленский. 

Он также заявил, что хочет особенно поддержать украинцев на юге страны.

"В Херсоне, во всех общинах области, временно оккупированных районах Запорожской области. Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю", – сказал президент и поблагодарил военных, которые "продолжают бить захватчиков на всей территории, где продолжаются боевые действия".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1046227782970816/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на 20 апреля, более 10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Из них 6,5 млн остались в Украине и поселились в более безопасных регионах государства. 

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы. "Я поставил задание, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию – квадратными метрами или деньгами", – сказал президент.

Первые новые квартиры для вынужденных переселенцев будут готовы ориентировочно в июле – августе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Кабинет Министров 19 апреля принял решение о дополнительном механизме обеспечения жильем вынужденных переселенцев в Украине.
Теги: строительство, Владимир Зеленский, жилье, убытки, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, имущество
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