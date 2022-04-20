Кабмин Украины принял решение о дополнительном механизме обеспечения жильем переселенцев

"Кабинет Министров Украины принял решение, благодаря которому расширяются механизмы обеспечения жильем наших граждан, которые в результате вооруженной агрессии России вынуждены были переселиться из опасных регионов в другие области Украины", – говорится в сообщении.

В частности, правительство приняло постановление "Некоторые меры формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц". Оно утверждает порядки формирования фондов жилья для временного проживания, его строительства, учета и предоставления переселенцам.

Отмечается, что строить такое жилье будут в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, по типовым проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства.

"Финансирование этих мер возможно осуществлять за счет государственных средств, средств уставного капитала Госмолодежьжилья, местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством", – говорится в сообщении.