Кабмин Украины принял решение о дополнительном механизме обеспечения жильем переселенцев

"Кабинет Министров Украины принял решение, благодаря которому расширяются механизмы обеспечения жильем наших граждан, которые в результате вооруженной агрессии России вынуждены были переселиться из опасных регионов в другие области Украины", – говорится в сообщении.
В частности, правительство приняло постановление "Некоторые меры формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц". Оно утверждает порядки формирования фондов жилья для временного проживания, его строительства, учета и предоставления переселенцам.
Отмечается, что строить такое жилье будут в регионах Украины, где не ведутся боевые действия, по типовым проектам строительства жилья с применением современных технологий быстрого строительства.
"Финансирование этих мер возможно осуществлять за счет государственных средств, средств уставного капитала Госмолодежьжилья, местных бюджетов, международных доноров, добровольных взносов физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством", – говорится в сообщении.
По данным министра развития общин и территорий Алексея Чернышова на 20 апреля, более 10 млн украинцев вынужденно покинули свои дома из-за вооруженной агрессии РФ. Из них 6,5 млн остались в Украине и поселились в более безопасных регионах государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о государственной программе строительства жилья для тех, кто лишился его в результате оккупации, а также для военных, правоохранителей, учителей и других сотрудников бюджетной сферы. "Я поставил задание, чтобы на первом этапе были обеспечены временным жильем переселенцы – те, чей дом разрушен войной. Временным – пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию – квадратными метрами или деньгами", – сказал президент.
Первые новые квартиры для вынужденных переселенцев будут готовы ориентировочно в июле – августе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.