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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Болгария будет участвовать в восстановлении и реконструкции Украины – Петков

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Петков ответил согласием на предложение Зеленского принять участие в реконструкции Украины
Петков ответил согласием на предложение Зеленского принять участие в реконструкции Украины
Фото: president.gov.ua

Болгария примет участие в послевоенной программе реконструкции Украины. Об этом заявили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Кирил Петков на совместном брифинге в Киеве, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Благодарен за согласие премьер-министра Болгарии, за готовность принять участие после войны в большой программе восстановления нашей страны в одном из наших южных регионов", – сказал Зеленский. Он не назвал область, о которой шла речь.

Болгария будет рада участвовать в восстановлении Украины, заявил в свою очередь Петков.

"Что касается вашего предложения к Болгарии участвовать в реконструкции Украины, мы будем более, чем рады сделать это. У нас есть много городов со множеством болгароязычных украинцев, и Болгария будет рада принять конструктивное участие", – сказал премьер. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/714750033299033/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.

"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 17 марта, что по итогам онлайн-конференции Ассоциации европейских городов при Еврокомиссии мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ. Сейчас они, по его словам, оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в Украину гуманитарную помощь. Кроме того, Гамбург стал стратегическим партнером Киева и предоставит помощь в его восстановлении в рамках отдельных проектов. 

Теги: Болгария, строительство, Владимир Зеленский, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Кирил Петков
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