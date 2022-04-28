Болгария будет участвовать в восстановлении и реконструкции Украины – Петков

"Благодарен за согласие премьер-министра Болгарии, за готовность принять участие после войны в большой программе восстановления нашей страны в одном из наших южных регионов", – сказал Зеленский. Он не назвал область, о которой шла речь.
Болгария будет рада участвовать в восстановлении Украины, заявил в свою очередь Петков.
"Что касается вашего предложения к Болгарии участвовать в реконструкции Украины, мы будем более, чем рады сделать это. У нас есть много городов со множеством болгароязычных украинцев, и Болгария будет рада принять конструктивное участие", – сказал премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается курировать реконструкцию пострадавших от российских оккупантов городов и регионов Украины.
"Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.
В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал 17 марта, что по итогам онлайн-конференции Ассоциации европейских городов при Еврокомиссии мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ. Сейчас они, по его словам, оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в Украину гуманитарную помощь. Кроме того, Гамбург стал стратегическим партнером Киева и предоставит помощь в его восстановлении в рамках отдельных проектов.