Болгария будет участвовать в восстановлении и реконструкции Украины – Петков

"Благодарен за согласие премьер-министра Болгарии, за готовность принять участие после войны в большой программе восстановления нашей страны в одном из наших южных регионов", – сказал Зеленский. Он не назвал область, о которой шла речь.

Болгария будет рада участвовать в восстановлении Украины, заявил в свою очередь Петков.

"Что касается вашего предложения к Болгарии участвовать в реконструкции Украины, мы будем более, чем рады сделать это. У нас есть много городов со множеством болгароязычных украинцев, и Болгария будет рада принять конструктивное участие", – сказал премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)