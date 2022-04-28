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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины

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Президент призвал принять все необходимые изменения к нормативно-правовым актам, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с бомбоубежищами
Президент призвал принять все необходимые изменения к нормативно-правовым актам, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с бомбоубежищами
Фото: president.gov.ua

Украине требуется четкий план послевоенного восстановления, в реализации которого примут участие украинские и иностранные специалисты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на первом за время полномасштабной войны России против Украины заседании Конгресса местных и региональных властей, состоявшемся 27 апреля, сообщил Офис президента.

Отмечается, что на заседании обсудили план послевоенного восстановления Украины, а также вопрос обеспечения жильем переселенцев.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о создании базы данных потребностей всех населенных пунктов Украины.

Для этого, по его словам, было сформировано 14 кластеров инфраструктуры, нуждающихся в восстановлении или модернизации. Города и регионы на начало мая должны предоставить исчерпывающую информацию о соответствующих потребностях, отметил Тимошенко.

Он также сообщил, что на сегодняшний день государство должно предоставить почти 600 тыс. квартир для обеспечения жильем переселенцев. Учитывая масштаб потребностей, власти избрали подход строительства с нуля, а также выкуп готовых квартир у застройщиков.

Зеленский призвал принять все необходимые изменения к нормативно-правовым актам, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с бомбоубежищами, а старый жилой фонд переоборудовали в соответствии с необходимыми нормами безопасности.

Президент также поставил задачу подготовить планы восстановления городов, городков и общин, пострадавших от российского вторжения.

"Будет объединение финансов, специалистов и технологий, которые нам будут просто передавать наши партнеры. Нужен четкий амбициозный план, чтобы в хорошем смысле заразить их этим проектом, чтобы они давали своих архитекторов, чтобы мы объединяли их с нашими специалистами", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.

Теги: Украина, война, бомбоубежище, строительство, переселенцы, Владимир Зеленский, жилье, война России против Украины, пострадавшие, президент, власть, инфраструктура, население, Кирилл Тимошенко, Александр Кубраков, измена
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