Зеленский и Петков договорились, что Украина будет ремонтировать в Болгарии военную технику и поставлять туда электроэнергию

Стороны также обсудили взаимодействие в энергетической сфере.
"Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, используя возможности Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", – сказал Зеленский.
По словам президента, между Украиной и Болгарией достигнуты договоренности по транспортировке аграрной продукции из Украины через черноморский порт Варна. "В этой сфере у нас открываются перспективы", – подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона в ближайшее время окажет содействие в решении вопроса с болгарским судном, которое заблокировано в порту Черноморска.
"Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам – свободные средства, в которых вы так нуждаетесь. Болгария будет абсолютно рада предложить порт Варна как логистический хаб, в частности для перевалки муки", – сказал в свою очередь Петков.
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