Зеленский и Петков договорились, что Украина будет ремонтировать в Болгарии военную технику и поставлять туда электроэнергию

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", – сказал Зеленский.

Петков отметил, что Украина запросила военно-техническую помощь, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии.

"Я думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и для Болгарии. Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины", – сказал Петков.

Стороны также обсудили взаимодействие в энергетической сфере. "Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, используя возможности Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", – сказал Зеленский. По словам президента, между Украиной и Болгарией достигнуты договоренности по транспортировке аграрной продукции из Украины через черноморский порт Варна. "В этой сфере у нас открываются перспективы", – подчеркнул он. Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона в ближайшее время окажет содействие в решении вопроса с болгарским судном, которое заблокировано в порту Черноморска. "Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам – свободные средства, в которых вы так нуждаетесь. Болгария будет абсолютно рада предложить порт Варна как логистический хаб, в частности для перевалки муки", – сказал в свою очередь Петков. https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/714750033299033/ Война России против Украины. Главное (обновляется)