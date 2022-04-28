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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Петков договорились, что Украина будет ремонтировать в Болгарии военную технику и поставлять туда электроэнергию

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Украинскую технику будут ремонтировать на предприятиях Болгарии
Украинскую технику будут ремонтировать на предприятиях Болгарии
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым 28 апреля в Киеве заявил, что стороны договорились о ремонте украинской военной техники в Болгарии. Об этом он сказал на совместном с Петковым брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", – сказал Зеленский.

Петков отметил, что Украина запросила военно-техническую помощь, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии.

"Я думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и для Болгарии. Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины", – сказал Петков.

Стороны также обсудили взаимодействие в энергетической сфере.

"Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, используя возможности Трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", – сказал Зеленский.

По словам президента, между Украиной и Болгарией достигнуты договоренности по транспортировке аграрной продукции из Украины через черноморский порт Варна. "В этой сфере у нас открываются перспективы", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона в ближайшее время окажет содействие в решении вопроса с болгарским судном, которое заблокировано в порту Черноморска.

"Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию и на Балканы. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам – свободные средства, в которых вы так нуждаетесь. Болгария будет абсолютно рада предложить порт Варна как логистический хаб, в частности для перевалки муки", – сказал в свою очередь Петков.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/714750033299033/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Договоренность о ремонте поврежденной украинской военной техники была также заключена с Чехией.

Теги: Болгария, энергетика, корабль, военная техника, электроэнергия, газопровод, ремонт, Владимир Зеленский, война России против Украины, Черноморск, Кирил Петков
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