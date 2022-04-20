Компании из Чехии будут ремонтировать украинскую военную технику – минобороны страны

"Чехия поддерживает Украину. Чешские оружейники помогут отремонтировать украинскую наземную технику. Первыми на очереди стоят танки Т-64, которые будут введены в строй компаниями из [холдинга] Czechoslovak Group. В дальнейшем к ремонту бронетехники могут быть привлечены и другие компании", – говорится в сообщении.
České noviny со ссылкой на минобороны Чехии отмечают, что местные компании будут осуществлять масштабные работы, включая капитальный ремонт и введение в эксплуатацию техники, которая долгое время хранилась на складах.
По словам министра обороны Яны Черноховой, Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве по ремонту наземной техники, нуждающейся в вводе в эксплуатацию или поврежденной в ходе боевых действий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начавшегося 24 февраля масштабного вторжения России в Украину Прага поддержала Киев и направила украинским военным помощь, в том числе советские БМП и танки Т-72М.
По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).