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Компании из Чехии будут ремонтировать украинскую военную технику – минобороны страны

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Чешские оружейники помогут отремонтировать украинскую военную технику, отметили в минобороны страны
Чешские оружейники помогут отремонтировать украинскую военную технику, отметили в минобороны страны
Фото: EPA

Компании из Чехии будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику. Об этом 19 апреля в Facebook сообщило министерство обороны страны.

"Чехия поддерживает Украину. Чешские оружейники помогут отремонтировать украинскую наземную технику. Первыми на очереди стоят танки Т-64, которые будут введены в строй компаниями из [холдинга] Czechoslovak Group. В дальнейшем к ремонту бронетехники могут быть привлечены и другие компании", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinisterstvoobranyCeskerepubliky/posts/4860558734072758

České noviny со ссылкой на минобороны Чехии отмечают, что местные компании будут осуществлять масштабные работы, включая капитальный ремонт и введение в эксплуатацию техники, которая долгое время хранилась на складах.

По словам министра обороны Яны Черноховой, Чехия стала первой страной-партнером, к которой украинская сторона официально обратилась с просьбой о взаимном сотрудничестве по ремонту наземной техники, нуждающейся в вводе в эксплуатацию или поврежденной в ходе боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начавшегося 24 февраля масштабного вторжения России в Украину Прага поддержала Киев и направила украинским военным помощь, в том числе советские БМП и танки Т-72М.

По данным чешских СМИ, на 6 апреля объем помощи Украине от Чехии достиг 1,1 млрд чешских крон (около $49 млн).

Теги: Россия, Украина, Чехия, танки, помощь, вторжение, бронетехника, ремонт, война России против Украины, сотрудничество
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