Военные получили от Techiia Foundation оборудование для борьбы с оккупантами

Волонтер Александр Карпюк заявил, что "по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо" Фото: Serg Marco / Facebook

"Вопрос о поставке оптики в первые дни войны стоял отдельно остро, и потому когда у меня спросили: "Что надо вообще в первую очередь?", я ответил что нужны рации, ночники и теплики (приборы ночного видения и тепловизоры. – "ГОРДОН"). И по итогу: 350 раций, 150 тепловизоров, допы в виде коллиматоров с функцией ночного видения и кронштейны. Сотня ночников PVS-14 и PVS-31 3 ЭОП зашли в Украину и были розданы по подразделениям, – написал волонтер. – Суммарный счет этой закупки был под 2 млн у. е. И был сразу же оплачен".

Карпюк подчеркнул, что вся техника уже работает в подразделениях ВСУ.

"И сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", – заявил волонтер.

Общественная организация Techiia Foundation также передала партию генераторов, шлемов и бронежилетов для Днепропетровской области.

"Спасибо Techiia Foundation и его руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу!" – написал 25 апреля в Facebook глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Для Харьковской области организация передала 500 касок и 500 бронежилетов.

"Не нужно лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как передовой обороне, так и службам городов, работающих под обстрелами", – подчеркнул в соцсети глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Государственная пограничная служба отчиталась о получении от Techiia Foundation партии помощи для бойцов в зоне боевых действий.

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