ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные получили от Techiia Foundation оборудование для борьбы с оккупантами

Волонтер Александр Карпюк заявил, что "по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо"
Волонтер Александр Карпюк заявил, что "по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо"
Фото: Serg Marco / Facebook

Общественная организация Techiia Foundation передала военным 350 раций, 150 тепловизоров, а также коллиматоры с функцией ночного видения и кронштейны для крепления оборудования. Об этом сообщил в Facebook волонтер Александр Карпюк.

"Вопрос о поставке оптики в первые дни войны стоял отдельно остро, и потому когда у меня спросили: "Что надо вообще в первую очередь?", я ответил что нужны рации, ночники и теплики (приборы ночного видения и тепловизоры. – "ГОРДОН"). И по итогу: 350 раций, 150 тепловизоров, допы в виде коллиматоров с функцией ночного видения и кронштейны. Сотня ночников PVS-14 и PVS-31 3 ЭОП зашли в Украину и были розданы по подразделениям, – написал волонтер. – Суммарный счет этой закупки был под 2 млн у. е. И был сразу же оплачен".

Карпюк подчеркнул, что вся техника уже работает в подразделениях ВСУ. 

"И сейчас по тылам противника ходят люди, которые ночью видят очень, очень хорошо. И делают кому-то очень, очень плохо", – заявил волонтер.

https://www.facebook.com/serg.marco/posts/3233670703617429

Общественная организация Techiia Foundation также передала партию генераторов, шлемов и бронежилетов для Днепропетровской области.

"Спасибо Techiia Foundation и его руководителю Олегу Кроту. Вместе мы сила! Продолжаем работать на победу!" – написал 25 апреля в Facebook глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/359794242849283

Для Харьковской области организация передала 500 касок и 500 бронежилетов.

"Не нужно лишний раз напоминать, насколько защитное снаряжение сегодня необходимо как передовой обороне, так и службам городов, работающих под обстрелами", – подчеркнул в соцсети глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/540737984070227

Государственная пограничная служба отчиталась о получении от Techiia Foundation партии помощи для бойцов в зоне боевых действий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Харьков, война, военные, Днепр, военная техника, помощь, бронежилеты, волонтеры, ВСУ, Валентин Резниченко, война России против Украины, Олег Синегубов, общественная организация
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