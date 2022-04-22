Пограничники получили помощь от Techiia Foundation

"Стражи границы благодарны за помощь ОО Techiia Foundation и ее руководителю Олегу Кроту. Приобретенные и поставленные вещи очень важны для выполнения задач военнослужащими в районах, где ведутся боевые действия, и для сохранения жизни защитников", – говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что после полномасштабного вторжения России в Украину Techiia Foundation собирает запросы защитников и организует доставку помощи в необходимые точки.

"Спасибо всем за помощь! Слава Украине!" – добавили пограничники.