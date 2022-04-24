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Гамбург стал стратегическим партнером Киева и поможет с восстановлением после войны – Кличко

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Кличко отметил, что Гамбург особый город для него
Кличко отметил, что Гамбург – особый город для него
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Города Киев и Гамбург (Германия) стали стратегическими партнерами и договорились о поддержке в кризисные времена. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко подписал с первым бургомистром свободного ганзейского города Гамбург Петером Ченчером Соглашение ради солидарности и будущего.

"Речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими городами и в первую очередь предоставлении Гамбургом помощи для восстановления Киева. Для этого будут определены конкретные проекты. А также Гамбург усилит оказание гуманитарной помощи Украине и отдельно сосредоточится на особых нуждах Киева", – написал Кличко.

Он отметил, что это соглашение важно для Киева и Украины, которым срочно нужна помощь, поскольку украинцы борются за свое государство и за мир во всей Европе.

"И я благодарен Гамбургу, особому городу для меня, за очередное подтверждение дружбы, поддержки и готовности помочь Киеву и Украине", – сказал мэр Киева.

По словам Ченчера, соглашение свидетельствует о том, что жители Гамбурга осуждают нападение России на Украину и проявляют солидарность с Украиной.

"Киев как столица имеет особое значение в борьбе с российской агрессией, а также – в борьбе за мир и свободу в Европе. Через прямые связи с мэром Киева Виталием Кличко мы можем целенаправленно помогать и гибко реагировать на неотложные проблемы. Я обращаюсь к предприятиям Гамбурга, а также всем жителям нашего города – поддержать народ Украины и помочь ему!" – цитирует Кличко Ченчера.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Гамбурге живет супруга Кличко, певица и модель Наталья Кличко.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "большой проект восстановления", согласно которому другим странам предлагается взять шефство над пострадавшими от российских оккупантов городами и регионами Украины и помочь в их восстановлении после войны. "Мы приглашаем ведущие государства мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту восстановления Украины. Взять шефство над регионом, городом или отраслью в нашей стране, которые нуждаются в восстановлении", – говорил президент.

В рамках этого проекта, в частности, Дания возглавит процесс восстановления Николаева. Взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области согласилась Великобритания.

Кличко сообщал 17 марта, что по итогам онлайн-конференции Ассоциации европейских городов при Еврокомиссии мэры 30 городов выразили готовность помогать в восстановлении инфраструктуры, уничтоженной армией РФ. Сейчас они, по его словам, оказывают помощь украинским переселенцам, собирают и отправляют в Украину гуманитарную помощь.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Германия, помощь, гуманитарная помощь, Гамбург, война России против Украины
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