Зеленский: Великобритания готова взять после войны шефство над восстановлением Киева и Киевской области

Он напомнил, что сегодня в Украине с визитом был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Борис Джонсон был сегодня очень конкретный и в ответах на мои вопросы. Как и всегда. И уже определились с ним, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области", – сказал глава государства.
Также он обсуждал с Джонсоном новые санкции против РФ.
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Сегодня Джонсон находился с рабочим визитом в Киеве. Он провел переговоры с Зеленским и заявил о новом пакете военной и финансовой помощи.