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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии предложила ЕС работать над "амбициозным пакетом восстановления" для Украины

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Фон дер Ляйен: Европа несет особую ответственность перед Украиной
Фон дер Ляйен: Европа несет особую ответственность перед Украиной
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу начать работу над пакетом помощи для послевоенного восстановления Украины. Об этом она заявила 4 мая во время выступления в Европарламенте, текст которого опубликовала пресс-служба ЕК.

"Европа несет особую ответственность перед Украиной. С нашей поддержкой украинцы смогут восстановить свою страну для следующих поколений. Именно поэтому сегодня я предлагаю вам начать работу над амбициозным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ. Он должен устранить существующие недостатки украинской экономики и заложить основы для устойчивого долгосрочного роста. Он мог бы установить систему вех и целей, чтобы убедиться, что европейские деньги действительно приносят пользу народу Украины и расходуются в соответствии с правилами ЕС. Это могло бы помочь в борьбе с коррупцией, привести правовую среду в соответствие с европейскими стандартами и радикально повысить производственный потенциал Украины", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, это принесет "стабильность и уверенность, необходимые для того, чтобы сделать Украину привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций".

"И в конечном итоге это проложит путь для будущего Украины в Европейском союзе", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что масштабы разрушений, вызванных российской агрессией против Украины, "ошеломляют".

"Больницы и школы, дома, дороги, мосты, железные дороги, театры и фабрики – так много нужно восстанавливать. В тумане войны трудно дать точную оценку. Экономисты говорят о нескольких сотнях миллиардов евро. И затраты растут с каждым днем этой бессмысленной войны", – заявила глава Еврокомиссии.

Она также отметила, что Украине нужно оказывать поддержку и сейчас, во время войны, поскольку ожидается, что ВВП Украины упадет на 30–50% только в этом году.

"По оценкам Международного валютного фонда, начиная с мая Украине необходимо €5 млрд ежемесячно, чтобы поддерживать работу страны, выплачивать пенсии, зарплаты и оплачивать основные услуги. Мы должны поддерживать их [украинцев], но мы не можем делать это в одиночку. Я приветствую то, что Соединенные Штаты объявили о масштабной бюджетной поддержке. И мы как команда Европы также внесем свой вклад", – сказала она.

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, убытки, ущерб, Евросоюз
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