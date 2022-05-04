Глава Еврокомиссии предложила ЕС работать над "амбициозным пакетом восстановления" для Украины

"Европа несет особую ответственность перед Украиной. С нашей поддержкой украинцы смогут восстановить свою страну для следующих поколений. Именно поэтому сегодня я предлагаю вам начать работу над амбициозным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести огромные инвестиции для удовлетворения потребностей и проведения необходимых реформ. Он должен устранить существующие недостатки украинской экономики и заложить основы для устойчивого долгосрочного роста. Он мог бы установить систему вех и целей, чтобы убедиться, что европейские деньги действительно приносят пользу народу Украины и расходуются в соответствии с правилами ЕС. Это могло бы помочь в борьбе с коррупцией, привести правовую среду в соответствие с европейскими стандартами и радикально повысить производственный потенциал Украины", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, это принесет "стабильность и уверенность, необходимые для того, чтобы сделать Украину привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций".

"И в конечном итоге это проложит путь для будущего Украины в Европейском союзе", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что масштабы разрушений, вызванных российской агрессией против Украины, "ошеломляют".

"Больницы и школы, дома, дороги, мосты, железные дороги, театры и фабрики – так много нужно восстанавливать. В тумане войны трудно дать точную оценку. Экономисты говорят о нескольких сотнях миллиардов евро. И затраты растут с каждым днем этой бессмысленной войны", – заявила глава Еврокомиссии.

Она также отметила, что Украине нужно оказывать поддержку и сейчас, во время войны, поскольку ожидается, что ВВП Украины упадет на 30–50% только в этом году.

"По оценкам Международного валютного фонда, начиная с мая Украине необходимо €5 млрд ежемесячно, чтобы поддерживать работу страны, выплачивать пенсии, зарплаты и оплачивать основные услуги. Мы должны поддерживать их [украинцев], но мы не можем делать это в одиночку. Я приветствую то, что Соединенные Штаты объявили о масштабной бюджетной поддержке. И мы как команда Европы также внесем свой вклад", – сказала она.