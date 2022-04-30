Инструменты МВФ устарели, миру нужны новые подходы к финансовым и уголовным расследованиям в отношении РФ – Яценюк

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
Политик подчеркнул, что применяемые сейчас инструменты МВФ устарели и полагаться на традиционные программы уже нельзя.
По его информации, финансовая поддержка Украины на данный момент составляет $5,2 млрд. Но грантовая помощь составляет небольшую часть этих средств, а остальное – ссуды.
По мнению Яценюка, для обеспечения финансовой поддержки Украины необходимо, чтобы в Конгрессе США было принято новое законодательство, которое открыло бы возможности арестовывать и использовать активы России – как частные, так и государственные.
"Российские активы, которые были заморожены во всем мире, – это примерно $1 трлн. Россия обязана заплатить по счетам. Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги", – подчеркнул политик.
Также, по его убеждению, необходимо создать новый подход к уголовным расследованиям российских преступлений, поскольку если Украина будет полагаться на Международный уголовный суд и Международный суд ООН, то ждать привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина "и других подонков, виновных в этих ужасах", придется десятилетиями. Яценюк считает, что в этом случае "нужно создать что-то вроде Нюрнбергского процесса".
"Мы должны наказать это зло. Мы должны победить в этой войне. И я уверен, что с поддержкой США, ЕС, Великобритании мы выиграем эту войну. И для того, чтобы Украина была крепкой, мощной, действительно успешной страной, должен быть новый план: план Байдена – фон дер Ляйен. Вот это – план для Украины", – резюмировал Яценюк.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине.
Президент США Джо Байден намерен передать Конгрессу предложение по всеобъемлющему законодательному пакету, которое направлено на упрощение процедуры ареста активов олигархов, расширение круга активов, подлежащих аресту, а также передачу этих средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии.