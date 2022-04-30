Инструменты МВФ устарели, миру нужны новые подходы к финансовым и уголовным расследованиям в отношении РФ – Яценюк

Яценюк: Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги Фото: Ян Доброносов / Facebook

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Политик подчеркнул, что применяемые сейчас инструменты МВФ устарели и полагаться на традиционные программы уже нельзя.

По его информации, финансовая поддержка Украины на данный момент составляет $5,2 млрд. Но грантовая помощь составляет небольшую часть этих средств, а остальное – ссуды.

По мнению Яценюка, для обеспечения финансовой поддержки Украины необходимо, чтобы в Конгрессе США было принято новое законодательство, которое открыло бы возможности арестовывать и использовать активы России – как частные, так и государственные.

"Российские активы, которые были заморожены во всем мире, – это примерно $1 трлн. Россия обязана заплатить по счетам. Россия должна возместить ущерб. И уже есть эти активы, которые можно использовать, есть российские деньги", – подчеркнул политик.

Также, по его убеждению, необходимо создать новый подход к уголовным расследованиям российских преступлений, поскольку если Украина будет полагаться на Международный уголовный суд и Международный суд ООН, то ждать привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина "и других подонков, виновных в этих ужасах", придется десятилетиями. Яценюк считает, что в этом случае "нужно создать что-то вроде Нюрнбергского процесса".

"Мы должны наказать это зло. Мы должны победить в этой войне. И я уверен, что с поддержкой США, ЕС, Великобритании мы выиграем эту войну. И для того, чтобы Украина была крепкой, мощной, действительно успешной страной, должен быть новый план: план Байдена – фон дер Ляйен. Вот это – план для Украины", – резюмировал Яценюк.