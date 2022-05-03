Почти каждая пятая компания в Украине не работает – глава НБУ

Шевченко: С начала войны мы получили от международных финансовых организаций и отдельных стран более $4,3 млрд в эквиваленте Фото: bank.gov.ua

По его информации, доля неработающих предприятий снизилась с 32% в первые недели марта до 17%.

"Стратегическим преимуществом Украины является работающая банковская система, которая помогает украинской экономике приходить в себя после шока... Экономика будет восстанавливаться, но потери от войны будут значительными. Враг продолжает коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности. Значительно возросла миграция, нарушились производственные связи между регионами. По нашим оценкам, ВВП в 2022 году сократится по меньшей мере на треть", – сказал Шевченко.

По его словам, Украине после войны понадобится значительное финансирование.

"С начала войны мы получили от международных финансовых организаций и отдельных стран более $4,3 млрд в эквиваленте. И я уверен, что помощь будет расти. Это еще один фронт работы правительства и НБУ", – отметил глава НБУ.