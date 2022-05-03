Почти каждая пятая компания в Украине не работает – глава НБУ

По его информации, доля неработающих предприятий снизилась с 32% в первые недели марта до 17%.
"Стратегическим преимуществом Украины является работающая банковская система, которая помогает украинской экономике приходить в себя после шока... Экономика будет восстанавливаться, но потери от войны будут значительными. Враг продолжает коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности. Значительно возросла миграция, нарушились производственные связи между регионами. По нашим оценкам, ВВП в 2022 году сократится по меньшей мере на треть", – сказал Шевченко.
По его словам, Украине после войны понадобится значительное финансирование.
"С начала войны мы получили от международных финансовых организаций и отдельных стран более $4,3 млрд в эквиваленте. И я уверен, что помощь будет расти. Это еще один фронт работы правительства и НБУ", – отметил глава НБУ.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.