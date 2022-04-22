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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы подали через "Дію" более 100 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе

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У властей Украины пока нет информации о реальном ущербе, нанесенном оккупантами
У властей Украины пока нет информации о реальном ущербе, нанесенном оккупантами
Фото: EPA

Граждане Украины подали через приложение и портал "Дія" более 100 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном российскими оккупационными войсками имуществе. Об этом сообщили на странице в Facebook 22 апреля.

"Русская армия вторглась на нашу землю, чтобы уничтожить все, что мы строили годами. Они стерли с лица земли сотни домов, разрушили многие офисы, больницы, культурные сооружения. И это у нас еще нет информации о реальном ущербе, нанесенном Мариуполю", – отметили в посте.

Команда "Дії" подчеркнула, что сообщить о пострадавшем имуществе украинцы могут и со смартфона, и с компьютера. Подать заявку можно в приложении или на портале "Дія". Для заполнения формы нужны информация об объекте, фото или видео повреждений, а также контакты.

"Это нужно, чтобы команда экспертов могла провести оценку повреждений и компенсировать убытки. Государство сделает все, чтобы отстроить каждый дом, пострадавший от полномасштабного вторжения России на нашу землю", – добавили в сообщении.

https://www.facebook.com/diia.gov.ua/posts/353072960178971

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

Теги: Украина, вторжение, украинцы, убытки, война России против Украины, ущерб, имущество, фото, приложение Дія, компенсация
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