Украинцы подали через "Дію" более 100 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе

У властей Украины пока нет информации о реальном ущербе, нанесенном оккупантами Фото: EPA

"Русская армия вторглась на нашу землю, чтобы уничтожить все, что мы строили годами. Они стерли с лица земли сотни домов, разрушили многие офисы, больницы, культурные сооружения. И это у нас еще нет информации о реальном ущербе, нанесенном Мариуполю", – отметили в посте.

Команда "Дії" подчеркнула, что сообщить о пострадавшем имуществе украинцы могут и со смартфона, и с компьютера. Подать заявку можно в приложении или на портале "Дія". Для заполнения формы нужны информация об объекте, фото или видео повреждений, а также контакты.

"Это нужно, чтобы команда экспертов могла провести оценку повреждений и компенсировать убытки. Государство сделает все, чтобы отстроить каждый дом, пострадавший от полномасштабного вторжения России на нашу землю", – добавили в сообщении.

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