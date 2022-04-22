Украинцы подали через "Дію" более 100 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном имуществе

"Русская армия вторглась на нашу землю, чтобы уничтожить все, что мы строили годами. Они стерли с лица земли сотни домов, разрушили многие офисы, больницы, культурные сооружения. И это у нас еще нет информации о реальном ущербе, нанесенном Мариуполю", – отметили в посте.
Команда "Дії" подчеркнула, что сообщить о пострадавшем имуществе украинцы могут и со смартфона, и с компьютера. Подать заявку можно в приложении или на портале "Дія". Для заполнения формы нужны информация об объекте, фото или видео повреждений, а также контакты.
"Это нужно, чтобы команда экспертов могла провести оценку повреждений и компенсировать убытки. Государство сделает все, чтобы отстроить каждый дом, пострадавший от полномасштабного вторжения России на нашу землю", – добавили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.