Штурм "Азовстали". Украинские военные вышли на связь, оккупанты уже на территории завода – Арахамия

У власти Украины есть связь с защитниками Мариуполя, которые находятся на заводе, сообщил Арахамия.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", – сказал он, ссылаясь на слова командира полка "Азов".

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18.00 говорится, что РФ ведет наступление с целью взять под контроль завод, но не добилась в этом успеха.

4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание, а также мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявили, что связи с украинскими военнослужащими нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)