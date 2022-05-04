Штурм "Азовстали". Украинские военные вышли на связь, оккупанты уже на территории завода – Арахамия

У власти Украины есть связь с защитниками Мариуполя, которые находятся на заводе, сообщил Арахамия.
"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", – сказал он, ссылаясь на слова командира полка "Азов".
В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 18.00 говорится, что РФ ведет наступление с целью взять под контроль завод, но не добилась в этом успеха.
4 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что российские оккупанты смогли прорваться на комбинат "Азовсталь". Издание, а также мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявили, что связи с украинскими военнослужащими нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. На период эвакуации объявляли о прекращении огня в районе завода. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье. По состоянию на 3 мая из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 156 человек, сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.