Оккупанты готовят "парад" в разрушенном ими Мариуполе – ГУР Минобороны Украины

По данным разведки, Кириенко с недавних пор стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.
"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе от имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам, – говорится в сообщении. – Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств"… В городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов".
Кроме того, в Мариуполе продолжается "широкомасштабная пропагандистская кампания", в ходе которой в РФ будут показывать "сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами".
В частности, для подготовки подобных материалов в город приезжал российский пропагандист Владимир Соловьев, а также главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, подчеркнули в ГУР.
О планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
30 апреля начался процесс эвакуации гражданских с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста.
В то же время в промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.
3 мая замкомандира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар (Калина) сообщил, что оккупанты штурмуют "Азовсталь" при поддержке бронетехники, а также пытаются высадить десант с моря. Он призвал "принять немедленные меры относительно эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода".