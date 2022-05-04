Оккупанты готовят "парад" в разрушенном ими Мариуполе – ГУР Минобороны Украины

В Мариуполе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов, отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA

По данным разведки, Кириенко с недавних пор стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

"Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе от имитации "военного парада". В настоящее время в ОРДЛО не проводятся подготовительные работы по этим вопросам, – говорится в сообщении. – Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром "торжеств"… В городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов".

Кроме того, в Мариуполе продолжается "широкомасштабная пропагандистская кампания", в ходе которой в РФ будут показывать "сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с оккупантами".

В частности, для подготовки подобных материалов в город приезжал российский пропагандист Владимир Соловьев, а также главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, подчеркнули в ГУР.

О планах российских оккупантов провести 9 мая "парад" в Мариуполе 13 апреля сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.

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