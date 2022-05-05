Сельский голова Чернобаевки находится в больнице в тяжелом состоянии под надзором оккупантов – сельсовет

Еще 2 мая российские военные захватили помещение Чернобаевского сельского совета.
"Сорван государственный флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг", – сказано в сообщении.
В тот же день после допроса из помещения сельского совета был похищен заместитель сельского головы. Где он, неизвестно.
"Также по месту жительства сельского головы Дударя И.М. военными произведен обыск с повреждением имущества. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами", – рассказали в сельском совете.
Сотрудники сельского совета подчеркнули, что остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления, согласно которой продолжают верно служить общине и народу Украины.
В сообщении отмечается, что на территории общины с 30 апреля и до сих пор не было мобильной связи и интернета, поэтому сельсовет не мог подробно рассказать о ситуации.
О том, что оккупанты захватили главу Чернобаевки и его заместителя, сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее информации, более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая.
Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.