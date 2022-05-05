Сельский голова Чернобаевки находится в больнице в тяжелом состоянии под надзором оккупантов – сельсовет

Еще 2 мая российские военные захватили помещение Чернобаевского сельского совета.

"Сорван государственный флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг", – сказано в сообщении.

В тот же день после допроса из помещения сельского совета был похищен заместитель сельского головы. Где он, неизвестно.

"Также по месту жительства сельского головы Дударя И.М. военными произведен обыск с повреждением имущества. Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей ведется надзор российскими солдатами", – рассказали в сельском совете.

Сотрудники сельского совета подчеркнули, что остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления, согласно которой продолжают верно служить общине и народу Украины.

В сообщении отмечается, что на территории общины с 30 апреля и до сих пор не было мобильной связи и интернета, поэтому сельсовет не мог подробно рассказать о ситуации.

О том, что оккупанты захватили главу Чернобаевки и его заместителя, сообщала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее информации, более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)