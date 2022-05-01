Под Херсоном от пыток оккупантов умер ветеран АТО – Денисова

После АТО Кагальняк перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.
Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий.
"Изуродованного пыткой Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Алешки, где он впоследствии скончался", – говорит Денисова.
У мужчины остались двое несовершеннолетних детей, за которыми последние пять лет он их ухаживал без жены.
"Пытки Назара это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также те, кто прекратил участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны преследоваться", – отметила омбудсмен.
Денисова попросила Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений России и нарушений прав человека в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.