Оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей – Госспецсвязи

"Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг – не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России", – заявили в Госспецсвязи.

В службе заявили, что "кремлевские прихвостные задались целью обеспечить своего вождя хотя бы какой-то победой, которую он мог бы "продать" своему избирателю", и одной из таких "побед" они видят создание новых фейковых республик".

"Однако создание так называемой "ХНР" в нынешней ситуации выглядит довольно призрачно – украинцы, несмотря на агрессию относительно них, использование слезоточивого газа и оружия, выходят на проукраинские акции протеста. Ведь именно благодаря связи они ощущали поддержку со стороны всей Украины", – говорится в сообщении.

Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.

"Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства – операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации. Отключение украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованиям, должны создать хотя бы видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления. И на этом фоне скормить россиянам фейковые результаты вероятного фейкового "референдума", – отметили в ведомстве.

В Госспецсвязи заверили, что Украина не бросит своих граждан и все оккупированные Россией территории будут освобождены.

Сейчас мы просим всех украинцев, которые находятся в оккупированных районах, по возможности переезжать в другие регионы. Призываем всех быть осторожными и не подвергать себя опасности.

"Вы до сих пор можете оставаться на связи с Украиной. Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике: спутник: Hotbird 13; частота: 11219 МГц; поляризация: H(горизонтальная); символьная скорость: 29900; коррекция ошибок: FEC 3/5", – проинформировали в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)