Верещук: Российские оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

"Вчера нам стало известно, что в плен взяли главу Чернобаевки Херсонской области и его заместителя", – заявила она.
По словам Верещук, более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.
Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.