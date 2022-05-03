Верещук: Российские оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

Верещук заявила, что более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Вчера нам стало известно, что в плен взяли главу Чернобаевки Херсонской области и его заместителя", – заявила она.

По словам Верещук, более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян.

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