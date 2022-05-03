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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Российские оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки

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Верещук заявила, что более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян
Верещук заявила, что более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Российские оккупанты взяли в плен сельского голову Чернобаевки Херсонской области Игоря Дударя. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 3 мая, сообщил канал "Дом".

"Вчера нам стало известно, что в плен взяли главу Чернобаевки Херсонской области и его заместителя", – заявила она.

По словам Верещук, более 10 городских, поселковых, сельских голов находятся в плену у россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

Генштаб ВСУ сообщил 18 апреля, что оккупанты продолжат боевые действия с целью выйти на административные рубежи Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, плен, Ирина Верещук, война России против Украины, Чернобаевка
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