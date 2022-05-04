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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если россияне продолжат вывозить зерно с временно оккупированных территорий, может возникнуть угроза голода – замминистра агрополитики Украины

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Оккупанты вывозят зерно с временно оккупированных территорий
Оккупанты вывозят зерно с временно оккупированных территорий
Фото: depositphotos.com

Оккупанты украли на временно оккупированных территориях несколько сотен тысяч тонн зерновых. Об этом сообщил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в эфире канала "Еспресо" 3 мая.

"Оккупанты действительно, как в начале XX века, физически крадут продовольствие. На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 млн тонн зерновых, которые в первую очередь нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения весенне-полевых работ по посеву яровых культур", – сказал он.

По словам Высоцкого, там не было стратегических запасов.

"У нас есть подтверждение, что с каждого региона – с Запорожской области, с Херсонской, Донецкой и Луганской – с каждой около 70–100 тыс. вывезено. В сумме это несколько сотен тысяч тонн зерновых. Это настораживает в первую очередь потому, что вывозится зерно, которое предназначалось для продовольственной безопасности и питания. Конечно, мы надеемся на нашу быстрейшую победу и что мы там будем собирать урожай и там все будет хорошо,  Но при других обстоятельствах аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем... Если так будет продолжаться и будут вывозить не запасы, а то, что там было оставлено для пропитания до нового урожая, может возникнуть угроза голода", – заявил замминистра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.

21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

30 апреля Высоцкий заявил, что Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила 2 мая, что РФ своими действиями хочет вызвать голод в Украине.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, Тарас Высоцкий
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