Если россияне продолжат вывозить зерно с временно оккупированных территорий, может возникнуть угроза голода – замминистра агрополитики Украины

"Оккупанты действительно, как в начале XX века, физически крадут продовольствие. На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 млн тонн зерновых, которые в первую очередь нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения весенне-полевых работ по посеву яровых культур", – сказал он.

По словам Высоцкого, там не было стратегических запасов.

"У нас есть подтверждение, что с каждого региона – с Запорожской области, с Херсонской, Донецкой и Луганской – с каждой около 70–100 тыс. вывезено. В сумме это несколько сотен тысяч тонн зерновых. Это настораживает в первую очередь потому, что вывозится зерно, которое предназначалось для продовольственной безопасности и питания. Конечно, мы надеемся на нашу быстрейшую победу и что мы там будем собирать урожай и там все будет хорошо, Но при других обстоятельствах аналогичная ситуация может быть и с новым урожаем... Если так будет продолжаться и будут вывозить не запасы, а то, что там было оставлено для пропитания до нового урожая, может возникнуть угроза голода", – заявил замминистра.

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