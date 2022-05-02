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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет создать в Украине голодомор – Денисова

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Оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий сельскохозяйственную технику и зерно
Оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий сельскохозяйственную технику и зерно
Фото: ua.depositphotos.com

Российская оккупационная армия своими действиями хотят вызвать в Украине голод. Об этом 2 мая заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она, в частности, сообщила о том, что оккупанты целенаправленно уничтожили современный элеваторный комплекс в Рубежном Луганской области.

"Российские оккупационные войска целенаправленно принимают меры по причинению голодомора в Украине. В ходе мониторинга социальных сетей обнаружены спутниковые снимки Planet Lab, свидетельствующие о том, что на территорию ООО "Голден Агро" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен", – говорится в сообщении.

По данным Денисовой, на предприятии была установлена лаборатория с современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилку мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы и автоматический пробоотборник.

Омбудсмен отметила, что элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно.

Также Денисова сообщила, что все чаще стали появляться видеозаписи, на которых видно, что оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сельскохозяйственную технику для обработки земли.

"Первые случаи угона техники были зафиксированы еще в середине марта. В дальнейшем с помощью GPS-сервисов техника была найдена в республике Чечня", – добавила она.

Кроме того, по словам омбудсмена, в Синельниковском районе Днепропетровской области оккупанты обстреляли склады агропредприятий. Один из них был пуст, другой – с зерном. После обстрелов оба склада разрушены.

"Уничтожение и вывоз зерна и сельскохозяйственной техники на оккупированных территориях является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", – подчеркнула Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений Россией прав человека в Украине.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/532422231572387

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.

21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

30 апреля замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины. По его данным, несколько сотен тысяч тон зерновых было вывезено суммарно из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Теги: Россия, война, Людмила Денисова, оккупация, голод, мародеры, омбудсмен, война России против Украины, сельхозтехника, российские оккупанты
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