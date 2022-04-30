РФ вывезла с оккупированных территорий Украины сотни тысяч тон зерновых – Минагрополитики

"Россияне просто используют тактику начала XX века с кражей зерна и вывозом его. На сегодня уже есть подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тон зерновых было вывезено суммарно из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В целом на этих территориях запасы фермеров, которые их формировали для посевных работ, а также мы формировали эти запасы для переработки на муку, для выпекания хлеба для украинцев, которые живут на этих территориях... находится около 1,5 млн тонн таких зерновых", – сказал он.

Высоцкий отметил, что, учитывая мировые цены, эта продукция может стоить сотни миллионов долларов.

"Есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в Россию", – сказал замминистра.

Он отметил, что похожая ситуация наблюдается с овощами.

"Просто физический террор и либо кражи, либо принудительные действия для посева тех или иных культур при единственном условии: что это будет бесплатно отобрано", – сказал Высоцкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)