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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывезла с оккупированных территорий Украины сотни тысяч тон зерновых – Минагрополитики

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РФ крадет украинское зерно на временно оккупированных территориях
РФ крадет украинское зерно на временно оккупированных территориях
Фото: depositphotos.com

Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины. Об этом в эфире общенационального телемарафона 30 апреля заявил замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, трансляцию вел канал "1+1".

"Россияне просто используют тактику начала XX века с кражей зерна и вывозом его. На сегодня уже есть подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тон зерновых было вывезено суммарно из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В целом на этих территориях запасы фермеров, которые их формировали для посевных работ, а также мы формировали эти запасы для переработки на муку, для выпекания хлеба для украинцев, которые живут на этих территориях... находится около 1,5 млн тонн таких зерновых", – сказал он.

Высоцкий отметил, что, учитывая мировые цены, эта продукция может стоить сотни миллионов долларов.

"Есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в Россию", – сказал замминистра.

Он отметил, что похожая ситуация наблюдается с овощами.

"Просто физический террор и либо кражи, либо принудительные действия для посева тех или иных культур при единственном условии: что это будет бесплатно отобрано", – сказал Высоцкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила, что ситуация с российской агрессией позволит рассчитывать на проведение весенней посевной кампании в Украине на 80% площадей.

Теги: оккупация, Министерство аграрной политики, война России против Украины, Тарас Высоцкий
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