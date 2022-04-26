"Литовские железные дороги" намерены отправить в Украину тестовый состав для вывоза зерна

"Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с разными товарами", – цитирует Дубаускаса агентство.

Он объяснил, что из Украины состав проследует в Польшу, а затем прибудет на станцию Шештокай в южной части Литвы.

На прошлой неделе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский нанес визит в Латвию, в рамках которого "ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов", сообщал 24 апреля сайт Минагропрода Украины.

15 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила, что ситуация с российской агрессией позволит рассчитывать на проведение весенней посевной кампании в Украине на 80% площадей.