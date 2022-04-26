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"Литовские железные дороги" намерены отправить в Украину тестовый состав для вывоза зерна

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Литовский поезд поедет через Польшу
Литовский поезд поедет через Польшу
Фото: Lietuvos geležinkeliai / Facebook

27 апреля "Литовские железные дороги" отправят в Украину грузовой состав для тестирования перевозки в прибалтийские морские порты украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Об этом BNS сообщил представитель железнодорожной компании Мантас Дубаускас, пишет 26 апреля "Интерфакс-Украина".

"Поезд протестирует маршрут и доставит из Украины контейнеры с разными товарами", – цитирует Дубаускаса агентство.

Он объяснил, что из Украины состав проследует в Польшу, а затем прибудет на станцию Шештокай в южной части Литвы.

На прошлой неделе министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский нанес визит в Латвию, в рамках которого "ознакомился с портовой и логистической инфраструктурой Латвии и обсудил возможности экспорта продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов", сообщал 24 апреля сайт Минагропрода Украины.

15 апреля первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила, что ситуация с российской агрессией позволит рассчитывать на проведение весенней посевной кампании в Украине на 80% площадей.

Теги: Украина, Латвия, Польша, экономика, железная дорога, экспорт, перевозки, поезд, морские порты Украины, Николай Сольский, тестирование
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