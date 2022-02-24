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Латвия запретила трансляцию российских пропагандистских каналов

Причиной запрета латвийский нацсовет назвал угрозу национальной безопасности
Причиной запрета латвийский нацсовет назвал угрозу национальной безопасности
Фото: depositphotos.com

Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов "Россия-PTP", "Россия 24" и "ТВ Центр" в Латвии. Об этом сообщает пресс-служба NEPLP.

Трансляция канала "Россия-PTP" запрещена на пять лет, "Россия 24" – на четыре года, "ТВ Центр" – на три года. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Причиной запрета латвийский нацсовет назвал угрозу национальной безопасности.

"Нарушения серьезные, и за последние два года, ограничив различными решениями работу 41 российского канала, Латвия дала четкий сигнал, что мы защищали и будем защищать наше информационное пространство. Мы призываем все государства – члены ЕС использовать наши доказательства и последовать примеру Латвии, прекратив ретрансляцию этих каналов", – сказал глава NEPLP Иварс Аболиньш.

Контекст:

Совет по электронным СМИ уже принимал подобные меры в отношении телеканала "Россия-PTP". Его запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году, а также в феврале 2021 года один год.

Такое решение латвийский регулятор принял после того, как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".

Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Латвия, пропаганда, российские телеканалы, запрет, война в Украине
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