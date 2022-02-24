Латвия запретила трансляцию российских пропагандистских каналов

Трансляция канала "Россия-PTP" запрещена на пять лет, "Россия 24" – на четыре года, "ТВ Центр" – на три года. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Причиной запрета латвийский нацсовет назвал угрозу национальной безопасности.

"Нарушения серьезные, и за последние два года, ограничив различными решениями работу 41 российского канала, Латвия дала четкий сигнал, что мы защищали и будем защищать наше информационное пространство. Мы призываем все государства – члены ЕС использовать наши доказательства и последовать примеру Латвии, прекратив ретрансляцию этих каналов", – сказал глава NEPLP Иварс Аболиньш.