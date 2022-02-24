Латвия запретила трансляцию российских пропагандистских каналов

Трансляция канала "Россия-PTP" запрещена на пять лет, "Россия 24" – на четыре года, "ТВ Центр" – на три года. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Причиной запрета латвийский нацсовет назвал угрозу национальной безопасности.
"Нарушения серьезные, и за последние два года, ограничив различными решениями работу 41 российского канала, Латвия дала четкий сигнал, что мы защищали и будем защищать наше информационное пространство. Мы призываем все государства – члены ЕС использовать наши доказательства и последовать примеру Латвии, прекратив ретрансляцию этих каналов", – сказал глава NEPLP Иварс Аболиньш.
Совет по электронным СМИ уже принимал подобные меры в отношении телеканала "Россия-PTP". Его запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году, а также в феврале 2021 года один год.
Такое решение латвийский регулятор принял после того, как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.