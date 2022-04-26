Урожай зерновых в Украине в 2022 году может сократиться на 20% в связи с полномасштабным вторжением РФ – британская разведка

"Российское вторжение в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в Украине в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после вторжения", – говорится в сообщении.

Разведка отметила, что Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.

"Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах", – указано в твитах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/cTCajm8Y7p — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 25, 2022