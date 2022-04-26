Урожай зерновых в Украине в 2022 году может сократиться на 20% в связи с полномасштабным вторжением РФ – британская разведка

"Российское вторжение в Украину значительно подорвало украинское сельскохозяйственное производство. Урожай зерновых в Украине в 2022 году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей после вторжения", – говорится в сообщении.
Разведка отметила, что Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире.
"Сокращение поставок зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно. Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах", – указано в твитах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GTz05lanun
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/cTCajm8Y7p
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.