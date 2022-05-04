В Херсонской области восстановлена мобильная связь украинских операторов – Госспецсвязи

"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в городе Херсоне и Херсонской области. Несколько часов назад были возобновлены поставки фиксированной связи, поэтому мы можем говорить, что Херсон – это Украина", – сказал он.

По словам Щиголя, причиной исчезновения связи в Херсонской области и части Запорожской области стали повреждения российскими военными волоконно-оптической сети, которую перебили во время обстрела, и отключение от питания станции коммутации в Херсоне.

"Это очередная попытка врага уничтожить нашу национальность, оставить наших граждан без правдивой информации. До сих пор они думают, что нас можно одурманить, как они это делают со своими гражданами... У нас есть информация о перекоммутации волоконно-оптических линий и станций связи на крымский канал. Это грубое нарушение международного законодательства. Мы обратились в Международный союз электросвязи по поводу применения санкций против РФ. Вплоть до лишения их права членства в МСЭ", – заявил глава Госспецсвязи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.