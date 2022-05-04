ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области восстановлена мобильная связь украинских операторов – Госспецсвязи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Херсоне снова работает мобильная связь
В Херсоне снова работает мобильная связь
Фото: depositphotos.com

Все украинские операторы возобновили услуги мобильной связи в Херсоне и Херсонской области. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь на брифинге 4 мая, сообщает Общественное.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня все операторы мобильной связи, используя резервные каналы питания, восстановили связь в городе Херсоне и Херсонской области. Несколько часов назад были возобновлены поставки фиксированной связи, поэтому мы можем говорить, что Херсон – это Украина", – сказал он.

По словам Щиголя, причиной исчезновения связи в Херсонской области и части Запорожской области стали повреждения российскими военными волоконно-оптической сети, которую перебили во время обстрела, и отключение от питания станции коммутации в Херсоне.

"Это очередная попытка врага уничтожить нашу национальность, оставить наших граждан без правдивой информации. До сих пор они думают, что нас можно одурманить, как они это делают со своими гражданами... У нас есть информация о перекоммутации волоконно-оптических линий и станций связи на крымский канал. Это грубое нарушение международного законодательства. Мы обратились в Международный союз электросвязи по поводу применения санкций против РФ. Вплоть до лишения их права членства в МСЭ", – заявил глава Госспецсвязи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

1 мая Госспецсвязи сообщало, что российские оккупанты отключили мобильную связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Также, по данным Госспецсвязи, оккупанты параллельно с отключением украинских операторов начали распространять фейки о том, что распоряжение отключить связь якобы дали украинские власти.

Контекст:

Часть Херсонской и Запорожской областей сейчас находится под оккупацией российских войск.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, мобильная связь, Херсонская область, Госспецсвязи, война России против Украины, Юрий Щиголь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (669896)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (127425)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (52794)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (48929)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (36478)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (33065)
7
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21824)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (21406)
 
 
 
 