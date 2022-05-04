ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинцы – не люди". Разведка опубликовала разговор оккупанта с матерью, которая сама бы "кайфонула", участвуя в пытках

Оккупанты не стесняются рассказывать о пытках, в которых они участвуют в Украине
Оккупанты не стесняются рассказывать о пытках, в которых они участвуют в Украине
Фото: ЕРА

Ближайшие родственники российских военных одобряют издевательства над пленными украинцами. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров оккупантов, опубликованные 3 мая в Facebook Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики перехватили разговор с матерью 20-летнего жителя Калининградской области РФ Константина Соловьева, который служит пулеметчиком в российской армии и в момент разговора находился на территории Харьковской области.

"Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Оккупант с радостью перенимает "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца. [...] Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы – не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации", – сказано в сообщении.

В ГУР Минобороны отметили, что речь идет о пытках как военнопленных украинцев, так и мирных жителей. В частности, мирного жителя, мужчину, забили палками до смерти, когда нашли у него в телефоне фотографии позиций оккупантов.

Согласно перехвату, российские военные издевались над украинцами до приезда ФСБшников.

"Держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали", – говорит оккупант.  

После этого он обсуждает с матерью, как сделает отцу на Пасху "21 розочку" – одно из издевательств, когда отрезают все пальцы и половой орган.

В конце записи Соловьев говорит, что у него "крыша едет" и что для него все это – "нормальные вещи".

В ответ его мать успокаивает, что "крыша не едет" и у него "все в порядке".

"Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения. Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. При этом до "профессионалов" из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ", – заявили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1723730421296794/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, ФСБ, разведка, геноцид, пытки, пленные, Калининград, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, записи, население, мужчины, ГУР Минобороны Украины, мать, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях"
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Организаторы "Евровидения 2022" лишили россиян права голосовать за участников конкурса
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
Полякова: Я, как русскоязычная певица, понимаю: все, что я делала до этого, теперь невозможно. Я готова на жертвы
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
  "Он не будет говорить: "Режь собаку, там моя часть какая-то". Экс-жена Ступки рассказала, как они разделили имущество
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
Огневич заявила, что ее снова преследует мужчина, и показала оскорбления от него
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
  "Представьте их в камуфляже, с тепловизорами". Данилко рассказал, где бы служили Сердючка с мамой, если бы были реальными людьми
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (415977)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (112862)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (51165)
4
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (31350)
5
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (28777)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (27102)
7
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (26426)
8
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21243)
 
 
 
 