"Украинцы – не люди". Разведка опубликовала разговор оккупанта с матерью, которая сама бы "кайфонула", участвуя в пытках

Оккупанты не стесняются рассказывать о пытках, в которых они участвуют в Украине Фото: ЕРА

Разведчики перехватили разговор с матерью 20-летнего жителя Калининградской области РФ Константина Соловьева, который служит пулеметчиком в российской армии и в момент разговора находился на территории Харьковской области.

"Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Оккупант с радостью перенимает "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца. [...] Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы – не люди" и что она сама бы "кайфонула" в подобной ситуации", – сказано в сообщении.

В ГУР Минобороны отметили, что речь идет о пытках как военнопленных украинцев, так и мирных жителей. В частности, мирного жителя, мужчину, забили палками до смерти, когда нашли у него в телефоне фотографии позиций оккупантов.

Согласно перехвату, российские военные издевались над украинцами до приезда ФСБшников.

"Держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали", – говорит оккупант.

После этого он обсуждает с матерью, как сделает отцу на Пасху "21 розочку" – одно из издевательств, когда отрезают все пальцы и половой орган.

В конце записи Соловьев говорит, что у него "крыша едет" и что для него все это – "нормальные вещи".

В ответ его мать успокаивает, что "крыша не едет" и у него "все в порядке".

"Этот перехват является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения. Массовые убийства, пытки и издевательства стали нормой для оккупантов. При этом до "профессионалов" из ФСБ охотно приобщаются военнослужащие армии РФ", – заявили в ГУР.

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