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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасатель из Луганской области второй раз попал в плен россиян. В 2018-м его захватили вместе с экипажем "Яны Капу"

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Семидоцкого оккупанты похитили еще в марте
Семидоцкого оккупанты похитили еще в марте
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты захватили в плен жителя Сватово Луганской области, спасателя Евгения Семидоцкого. С ним это произошло второй раз за последние четыре года. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Как говорит Гайдай, он оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

"Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", – отметил глава ОГА.

Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных у Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.

В Украину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными.

Гайдай отметил, что жители Луганской области в течение этих месяцев всячески поддерживали Евгения. В частности, к всеукраинской акции присоединились дети из Сватовского района.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Луганская область, ГСЧС, плен, Сватово, спасатели, Евгений Семидоцкий, российские оккупанты
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