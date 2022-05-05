Спасатель из Луганской области второй раз попал в плен россиян. В 2018-м его захватили вместе с экипажем "Яны Капу"

В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Как говорит Гайдай, он оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.
"Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", – отметил глава ОГА.
Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных у Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.
В Украину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными.
Гайдай отметил, что жители Луганской области в течение этих месяцев всячески поддерживали Евгения. В частности, к всеукраинской акции присоединились дети из Сватовского района.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.