Спасатель из Луганской области второй раз попал в плен россиян. В 2018-м его захватили вместе с экипажем "Яны Капу"

В Сватово он работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Как говорит Гайдай, он оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

"Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года", – отметил глава ОГА.

Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных у Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.

В Украину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и Россией произошел масштабный обмен пленными.

Гайдай отметил, что жители Луганской области в течение этих месяцев всячески поддерживали Евгения. В частности, к всеукраинской акции присоединились дети из Сватовского района.

Война России против Украины. Главное (обновляется)