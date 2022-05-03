"Так поступают террористы". Верещук заявила, что россияне хотят обменивать военных на гражданских

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Россия попыталась использовать такое большое количество гражданских, требуя от нас обменять их на военных. Этого не было и не будет. Мы не будем этого делать, потому что это акты терроризма. Так поступают террористы: они берут в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена", – заявила она.

По словам Верещук, Украина требует обменивать военных на военных.

"А гражданских заложников они должны отпустить. Среди заложников сотни женщин. Они [оккупанты] не подали ни одной карточки Международному комитету Красного Креста о плене, в котором находятся женщины. И мы должны об этом говорить. Они обязаны отпустить женщин, отпустить всех гражданских без каких-либо условий", – сказала вице-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)