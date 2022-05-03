"Так поступают террористы". Верещук заявила, что россияне хотят обменивать военных на гражданских

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Россия попыталась использовать такое большое количество гражданских, требуя от нас обменять их на военных. Этого не было и не будет. Мы не будем этого делать, потому что это акты терроризма. Так поступают террористы: они берут в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена", – заявила она.
По словам Верещук, Украина требует обменивать военных на военных.
"А гражданских заложников они должны отпустить. Среди заложников сотни женщин. Они [оккупанты] не подали ни одной карточки Международному комитету Красного Креста о плене, в котором находятся женщины. И мы должны об этом говорить. Они обязаны отпустить женщин, отпустить всех гражданских без каких-либо условий", – сказала вице-премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.