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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Так поступают террористы". Верещук заявила, что россияне хотят обменивать военных на гражданских

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Верещук: Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных
Верещук: Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Российские оккупанты вопреки нормам Женевской конвенции хотят обменивать своих военных на захваченных в Украине в плен гражданских лиц. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук журналистам 3 мая, сообщил канал "Дом".

"Женевские конвенции запрещают обмен гражданских на военных. Россия попыталась использовать такое большое количество гражданских, требуя от нас обменять их на военных. Этого не было и не будет. Мы не будем этого делать, потому что это акты терроризма. Так поступают террористы: они берут в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена", – заявила она.

По словам Верещук, Украина требует обменивать военных на военных.

"А гражданских заложников они должны отпустить. Среди заложников сотни женщин. Они [оккупанты] не подали ни одной карточки Международному комитету Красного Креста о плене, в котором находятся женщины. И мы должны об этом говорить. Они обязаны отпустить женщин, отпустить всех гражданских без каких-либо условий", – сказала вице-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: заложники, плен, пленные, Ирина Верещук, война России против Украины
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