Оккупанты, вероятно, убили военнопленного, вышедшего из "Азовстали". Матери прислали фото его тела

Оккупанты сняли пропагандистский ролик с военнослужащим, а потом прислали матери фото его тела Фото: Людмила Денісова / Facebook

Этот военнослужащий был показан в ролике, оккупантов, опубликованном пресс-службой "народной милиции" террористов "ДНР" 20 апреля.

Там утверждалось, что пятеро украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины "воспользовавшись предложением" боевиков "ДНР" и российской армии, "сложили оружие и добровольно" вышли с территории завода "Азовсталь". Ролик начинался словам о "гарантиях сохранения жизни и выполнении международных законов об обращении с военнопленными".

После этого матери Дана позвонили террористы "ДНР" и сказали, что ее сын убит и что ей нужно забрать его тело. 30 апреля женщине прислали фото убитого сына. Она опознала его на этих снимках. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко тоже публиковал скриншот из ролика пропагандистов и фото тела, полученное матерью военнослужащего.

"Есть еще фото с лицом, которое я не буду публиковать, но, поверьте, это просто ужас", – написал нардеп. По словам Гончаренко, он получил эту информацию от бойцов из "Азова". О судьбе еще четырех военнослужащих, якобы сдавшихся в плен, не сообщается.

Осторожно, содержание чувствительного характера.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на этот случай. Она подчеркивает: пытки и убийство военнопленных являются нарушением Женевской конвенции. По сообщению Денисовой, оккупанты убили бойца "Азова" после жестоких пыток.

"Подчеркиваю, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей, как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", – написала она в Facebook.

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений России и нарушений прав человека.

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