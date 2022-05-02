Срна: Защитники "Азовстали" – стена, которая не упадет

"Все люди, кто на "Азовстали" сегодня, – они великие герои. Они защищают сегодня нашу Родину. Они держат не падающую стену, и мы уверены, что она не упадет. Эта игра посвящена им. Это завод нашего президента [Рината Ахметова]. Для него самое важное – жизнь человека, и мы верим, что все люди выйдут с "Азовстали" живыми", – отметил Срна.
Он добавил, что матч посетил лично президент УЕФА Александер Чеферин.
"Он осознает, в какой ситуации находится "Шахтер" и что происходит в Украине. Он нас слышит и помогает", – отметил хорватский функционер.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину – на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.
Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.
В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще оставалась в укрытии в Мариуполе.
На последней игре в Турции, пишет "РБК-Украина" игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.