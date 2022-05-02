Срна: Защитники "Азовстали" – стена, которая не упадет

Дарио Срна: Мы верим, что все люди выйдут с "Азовстали" живыми Cкриншот: FC SHAKHTAR / Facebook

"Все люди, кто на "Азовстали" сегодня, – они великие герои. Они защищают сегодня нашу Родину. Они держат не падающую стену, и мы уверены, что она не упадет. Эта игра посвящена им. Это завод нашего президента [Рината Ахметова]. Для него самое важное – жизнь человека, и мы верим, что все люди выйдут с "Азовстали" живыми", – отметил Срна.

Он добавил, что матч посетил лично президент УЕФА Александер Чеферин.

"Он осознает, в какой ситуации находится "Шахтер" и что происходит в Украине. Он нас слышит и помогает", – отметил хорватский функционер.

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