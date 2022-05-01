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Президент УЕФА получил футболку "Шахтера" с надписью Mariupol

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"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр
"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр
Фото: fcshakhtar / Instagram

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин перед благотворительным матчем "Хайдук" – "Шахтер", который проходил в хорватском Сплите, подарил президенту УЕФА Александеру Чеферину футболку "Шахтера" с надписью Mariupol. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram.

Футболисты клуба Рината Ахметова вышли на поле в футболках с надписями Save Mariupol ("Сохраните Мариуполь") и We Azovstal ("Мы – "Азовсталь").

"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого уже два месяца скрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", – сообщили в "Шахтере".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину – на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.

Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.

В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще оставалась в укрытии в Мариуполе.

На последней игре в Турции, пишет "РБК-Украина" игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.

Теги: футбол, Мариуполь, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, война России против Украины, Александер Чеферин
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