Президент УЕФА получил футболку "Шахтера" с надписью Mariupol

Футболисты клуба Рината Ахметова вышли на поле в футболках с надписями Save Mariupol ("Сохраните Мариуполь") и We Azovstal ("Мы – "Азовсталь").

"Таким образом клуб хотел еще раз обратить внимание мировой общественности на проблему необходимости деблокады Мариуполя и, в частности, завода "Азовсталь", в подвалах которого уже два месяца скрываются от бомбардировок российскими войсками тысячи людей, в том числе женщины и дети", – сообщили в "Шахтере".

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Контекст:

"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину – на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.

Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках.

В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще оставалась в укрытии в Мариуполе.

На последней игре в Турции, пишет "РБК-Украина" игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан с бейджиком из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.