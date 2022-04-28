Россия напала на Украину не 60 суток назад, а в 2014 году – хорватский менеджер "Шахтера"

Он считает ошибочным утверждение, что война идет только два месяца. Срна напомнил, что Россия вторглась в Украину не 60 дней назад, а в 2014 году, когда на Донбассе жители потеряли свои дома, а клуб остался без стадиона. Много людей гибло уже тогда, отметил Срна. Он подчеркнул, что "Шахтер" всегда будет командой из украинского Донецка и россияне никогда этого не изменят.

Срна рассказал, что в этих обстоятельствах команда делает то, что умеет лучше всего, – играет в футбол, чтобы собрать для Украины деньги. Ближайший матч состоится в родном для него Сплите – с местным "Хайдуком".

Директор по футболу заявил, что гордится всеми украинцами, прожил в Украине 19 лет и скоро вернется. "Они герои", – сказал он о гражданах страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)