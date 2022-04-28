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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия напала на Украину не 60 суток назад, а в 2014 году – хорватский менеджер "Шахтера"

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Дарио Срна заявил, что гордится всеми украинцами
Дарио Срна заявил, что гордится всеми украинцами
Фото: shakhtar.com

Футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова собирает средства в гуманитарном туре по Европе. Об этом Reuters рассказал директор по футболу донецкого клуба, хорват Дарио Срна.

Он считает ошибочным утверждение, что война идет только два месяца. Срна напомнил, что Россия вторглась в Украину не 60 дней назад, а в 2014 году, когда на Донбассе жители потеряли свои дома, а клуб остался без стадиона. Много людей гибло уже тогда, отметил Срна. Он подчеркнул, что "Шахтер" всегда будет командой из украинского Донецка и россияне никогда этого не изменят.

Срна рассказал, что в этих обстоятельствах команда делает то, что умеет лучше всего, – играет в футбол, чтобы собрать для Украины деньги. Ближайший матч состоится в родном для него Сплите – с местным "Хайдуком".

Директор по футболу заявил, что гордится всеми украинцами, прожил в Украине 19 лет и скоро вернется. "Они герои", – сказал он о гражданах страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину – на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.

Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках. В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще остается в укрытии в Мариуполе.

Теги: футбол, Шахтер Донецк, война России против Украины, Дарио Срна
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