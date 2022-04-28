Россия напала на Украину не 60 суток назад, а в 2014 году – хорватский менеджер "Шахтера"

Он считает ошибочным утверждение, что война идет только два месяца. Срна напомнил, что Россия вторглась в Украину не 60 дней назад, а в 2014 году, когда на Донбассе жители потеряли свои дома, а клуб остался без стадиона. Много людей гибло уже тогда, отметил Срна. Он подчеркнул, что "Шахтер" всегда будет командой из украинского Донецка и россияне никогда этого не изменят.
Срна рассказал, что в этих обстоятельствах команда делает то, что умеет лучше всего, – играет в футбол, чтобы собрать для Украины деньги. Ближайший матч состоится в родном для него Сплите – с местным "Хайдуком".
Директор по футболу заявил, что гордится всеми украинцами, прожил в Украине 19 лет и скоро вернется. "Они герои", – сказал он о гражданах страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину – на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.
Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках. В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще остается в укрытии в Мариуполе.