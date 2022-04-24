Итальянский тренер "Шахтера": Ахметов сразу занял позицию

"Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что смотрю на них, как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги, – сказал Де Дзерби. – Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче – так это то, что когда началась война, он сразу же занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую важную позицию, а здесь – наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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