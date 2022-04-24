Итальянский тренер "Шахтера": Ахметов сразу занял позицию

"Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что смотрю на них, как на врагов. Врагов, желающих забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии России я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги, – сказал Де Дзерби. – Что мне понравилось в Ринате Леонидовиче – так это то, что когда началась война, он сразу же занял позицию. Обычно такие серьезные люди и бизнесмены не занимают такую важную позицию, а здесь – наоборот. И я в нем это ценю, он настоящий мужчина".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Шахтер" проводит цикл благотворительных игр. Все собранные средства будут направлены в Украину на помощь пострадавшим от российской агрессии украинским детям.
Во время первого благотворительного матча "Шахтера" с греческим "Олимпиакосом" на трибунах было выложено 176 игрушек в память о каждом ребенке, убитом на тот момент россиянами в Украине. Футболисты донецкой команды играли с названиями 10 городов-героев вместо фамилий на своих футболках. В Польше на поле вышел и забил гол 12-летний болельщик "Шахтера" Дмитрий Кеда, которому удалось вырваться из Мариуполя. В Турции команда вышла на матч в футболках с фото Алисы – девочки, которая все еще остается в укрытии в Мариуполе.