Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану: Сделайте все, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции

Видео комментария обнародовали в Twitter телеканала.
Волынский и морпехи из 36-й бригады вместе с полком "Азов" и другими защитниками города и гражданским находятся на территории завода "Азовсталь". Военнослужащий рассказал, что там сейчас 600 раненых военнослужащих, также есть раненые среди гражданских.
"Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру extraction, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", – сказал он.
#ÖzelHaber - Ukraynal * asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konu * tu. Mariupol'deki çelik fabrikas * nda hayatta kalmaya çal * an Serhiy Volina, Cumhurba * kan * Erdo * an'a seslenerek yard * m istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO— Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022
В интервью CNN Волынский рассказал сегодня, что ситуация на "Азовстали" "за пределами гуманитарной катастрофы": из-за недавнего авиаудара, в результате которого была обрушена операционная в госпитале, на заводе осталось очень мало воды и еды.
"Операционная попала под прямой удар. Все операционное оборудование, все, что необходимо для проведения операций, было уничтожено, поэтому сейчас мы не можем лечить наших раненых, особенно с осколочными и пулевыми ранениями. Мы сейчас ухаживаем за ранеными с помощью тех средств, которые у нас есть. У нас есть военные медики, и они используют все имеющиеся у них навыки для ухода за ранеными. Мы остро нуждаемся в медикаментах. У нас почти не осталось медикаментов", – сказал Волынский.
По его словам, у врачей из-за авиаудара не осталось хирургических инструментов, есть лишь элементарные приспособления.
2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.
Волынский призывал применить к ним процедуру extraction для эвакуации и в качестве примера называл спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны.