Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану: Сделайте все, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции

Волынский: Я прошу сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны Фото: Сергей Волына / Facebook

Видео комментария обнародовали в Twitter телеканала.

Волынский и морпехи из 36-й бригады вместе с полком "Азов" и другими защитниками города и гражданским находятся на территории завода "Азовсталь". Военнослужащий рассказал, что там сейчас 600 раненых военнослужащих, также есть раненые среди гражданских.

"Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру extraction, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", – сказал он.

#ÖzelHaber - Ukraynal * asker Habertürk TV'de @afsinyurdakul'a konu * tu. Mariupol'deki çelik fabrikas * nda hayatta kalmaya çal * an Serhiy Volina, Cumhurba * kan * Erdo * an'a seslenerek yard * m istedi. pic.twitter.com/GaZXCYgFKO — Habertürk TV (@HaberturkTV) April 29, 2022

В интервью CNN Волынский рассказал сегодня, что ситуация на "Азовстали" "за пределами гуманитарной катастрофы": из-за недавнего авиаудара, в результате которого была обрушена операционная в госпитале, на заводе осталось очень мало воды и еды.

"Операционная попала под прямой удар. Все операционное оборудование, все, что необходимо для проведения операций, было уничтожено, поэтому сейчас мы не можем лечить наших раненых, особенно с осколочными и пулевыми ранениями. Мы сейчас ухаживаем за ранеными с помощью тех средств, которые у нас есть. У нас есть военные медики, и они используют все имеющиеся у них навыки для ухода за ранеными. Мы остро нуждаемся в медикаментах. У нас почти не осталось медикаментов", – сказал Волынский.

По его словам, у врачей из-за авиаудара не осталось хирургических инструментов, есть лишь элементарные приспособления.

2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

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