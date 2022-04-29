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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану: Сделайте все, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции

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Волынский: Я прошу сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны
Волынский: Я прошу сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны
Фото: Сергей Волына / Facebook

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной Волына) в эфире турецкого канала Habertürk TV 29 апреля обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой о помощи.

Видео комментария обнародовали в Twitter телеканала. 

Волынский и морпехи из 36-й бригады вместе с полком "Азов" и другими защитниками города и гражданским находятся на территории завода "Азовсталь". Военнослужащий рассказал, что там сейчас 600 раненых военнослужащих, также есть раненые среди гражданских. 

"Я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру extraction, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполя на территорию Турции, практически забрать нас с "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", – сказал он. 

В интервью CNN Волынский рассказал сегодня, что ситуация на "Азовстали" "за пределами гуманитарной катастрофы": из-за недавнего авиаудара, в результате которого была обрушена операционная в госпитале, на заводе осталось очень мало воды и еды. 

"Операционная попала под прямой удар. Все операционное оборудование, все, что необходимо для проведения операций, было уничтожено, поэтому сейчас мы не можем лечить наших раненых, особенно с осколочными и пулевыми ранениями. Мы сейчас ухаживаем за ранеными с помощью тех средств, которые у нас есть. У нас есть военные медики, и они используют все имеющиеся у них навыки для ухода за ранеными. Мы остро нуждаемся в медикаментах. У нас почти не осталось медикаментов", – сказал Волынский. 

По его словам, у врачей из-за авиаудара не осталось хирургических инструментов, есть лишь элементарные приспособления. 

2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. 23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

В Офисе президента Reuters сказали, что 29 апреля планируется операция по эвакуации с завода гражданских.

Волынский призывал применить к ним процедуру extraction для эвакуации и в качестве примера называл спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. 

Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, военные, Мариуполь, Азовсталь, гуманитарная катастрофа, госпиталь, военнослужащий, Сергей Волынский
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