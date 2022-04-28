За два месяца войны Россия получила от стран ЕС €46 млрд за энергоносители. Цифра постоянно растет

Продолжающийся импорт энергоносителей – это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, считают в CREA Фото: ЕРА

71% из этого объема импортировали страны Евросоюза. На сайте CREA создали специальный счетчик, который в режиме реального времени показывает, как растет сумма, уплаченная ЕС России за нефть, газ и уголь.

На момент написания новости этот счетчик показывал, что с 24 февраля Россия получила от ЕС за энергоносители €46,14 млрд.

В отчете говорится, что крупнейшими потребителями российских энергоносителей в этот период были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,6 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).

BREAKING: Our new research tracked the flows of EUR63 billion worth of fossil fuels from Russia in the first two months of the brutal invasion of Ukraine, revealing the largest importers. It’s time to stop supporting Putin’s war crimes. * pic.twitter.com/qjZN5wEIYz — Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) April 28, 2022

Как пишет The Guardian, РФ удвоила прибыль от реализации ископаемых видов топлива, выиграв на скачке цен – в 2021 году ЕС заплатил России за энергоносители €144 млрд, то есть в среднем – €12 млрд в месяц.

В статье подчеркивается, что хотя экспорт российской нефти и сократился на 30%, Москва "продолжает извлекать выгоду из своего господства над энергоснабжением Европы, даже в то время, когда правительства неистово пытаются предотвратить использование Владимиром Путиным нефти и газа в качестве экономического оружия".

Скриншот: energyandcleanair.org

Более высокие цены на энергоносители, отмечает газета, способствуют тому, что доходы, которые "практически напрямую поступают российскому правительству через государственные компании", растут.

Россия "фактически поймала ЕС в ловушку", считает The Guardian. Новые ограничения приведут к новому скачку цен, что позволит РФ сохранить свои доходы.

Единственный способ "вывести из строя военную машину Путина", по мнению ведущего эксперта CREA Лаури Милливирта – быстро отказаться от ископаемых видов топлива. Экспорт топлива является "ключевым фактором, способствующим существованию режима Путина и многих других государств-изгоев", пояснил он.

Продолжающийся импорт энергоносителей – это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, подчеркнул Милливирта.

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