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За два месяца войны Россия получила от стран ЕС €46 млрд за энергоносители. Цифра постоянно растет

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Продолжающийся импорт энергоносителей это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, считают в CREA
Продолжающийся импорт энергоносителей – это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, считают в CREA 
Фото: ЕРА

С 24 февраля – с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – Россия заработала на продаже энергоносителей €63 млрд. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA) о транспортировке ископаемого топлива из РФ морским транспортом и по трубопроводам, опубликованном 28 апреля.

71% из этого объема импортировали страны Евросоюза. На сайте CREA создали специальный счетчик, который в режиме реального времени показывает, как растет сумма, уплаченная ЕС России за нефть, газ и уголь. 

На момент написания новости этот счетчик показывал, что с 24 февраля Россия получила от ЕС за энергоносители €46,14 млрд. 

В отчете говорится, что крупнейшими потребителями российских энергоносителей в этот период были Германия (€9,1 млрд), Италия (€6,9 млрд), Китай (€6,7 млрд), Нидерланды (€5,6 млрд), Турция (€4,1 млрд) и Франция (€3,8 млрд).

Как пишет The Guardian, РФ удвоила прибыль от реализации ископаемых видов топлива, выиграв на скачке цен – в 2021 году ЕС заплатил России за энергоносители €144 млрд, то есть в среднем – €12 млрд в месяц. 

В статье подчеркивается, что хотя экспорт российской нефти и сократился на 30%, Москва "продолжает извлекать выгоду из своего господства над энергоснабжением Европы, даже в то время, когда правительства неистово пытаются предотвратить использование Владимиром Путиным нефти и газа в качестве экономического оружия". 

Скриншот: energyandcleanair.org
Скриншот: energyandcleanair.org

Более высокие цены на энергоносители, отмечает газета, способствуют тому, что доходы, которые "практически напрямую поступают российскому правительству через государственные компании", растут.

Россия "фактически поймала ЕС в ловушку", считает The Guardian. Новые ограничения приведут к новому скачку цен, что позволит РФ сохранить свои доходы.

Единственный способ "вывести из строя военную машину Путина", по мнению ведущего эксперта CREA Лаури Милливирта – быстро отказаться от ископаемых видов топлива. Экспорт топлива является "ключевым фактором, способствующим существованию режима Путина и многих других государств-изгоев", пояснил он. 

Продолжающийся импорт энергоносителей – это "главная брешь в санкциях", наложенных Западом на Россию, подчеркнул Милливирта. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Турция, Франция, Италия, санкции, Нидерланды, уголь, нефть, экспорт, исследование, эмбарго, Европейский союз, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, российский газ, энергия
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