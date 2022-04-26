Хабек заявил, что Германия "очень-очень" близка к независимости от российской нефти, а эмбарго выполнимо

Хабек сказал, что Германия будет работать над заменой российской нефти для немецких НПЗ Фото: ЕРА

Хабек сказал, что Германия едина с Польшей в позиции относительно российских энергоносителей. "Мы должны быстро освободиться от тисков российского импорта", – заявил он.

Как отмечает портал, правительство Польши прилагает максимум усилий, чтобы убедить Германию ввести нефтяное эмбарго.

Reuters пишет, что сейчас, по словам Хабека, на долю российской нефти приходится 12% поставок в Германию и нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте работает полностью на российской нефти. Как сказал Хабек, для этого завода нужно искать альтернативу. "Мы будем работать над этим в ближайшие дни", – заявил он.

По сообщению EurActiv, альтернатива российской нефти нужна также для НПЗ в немецком городе Лойна, для этого будут задействованы "все пути транспортировки аналогичной нефти". Порт Гданьска в этом будет играть ключевую роль, пишет издание.

В пресс-релизе польского правительства по итогам встречи Хабека и министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы говорится, что два министра обсудили, как "в полной мере" использовать уже существующую инфраструктуру и дополнительные средства для увеличения поставок сырой нефти на польские и немецкие НПЗ, а также говорили о поставках нефти на случай эмбарго.

"Важно, чтобы в эти трудные времена мы говорили в один голос вместе с нашим западным соседом. Мы должны сосредоточиться на мерах по безопасному осуществлению полной дерусификации энергетической политики. Этот диалог с Германией уже начался, и мы находимся в постоянном контакте для выработки общих решений", – сказала Москва.

Хабек отметил, что сегодня может сказать: нефтяное эмбарго для Германии "стало выполнимым".