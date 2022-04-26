Хабек заявил, что Германия "очень-очень" близка к независимости от российской нефти, а эмбарго выполнимо

Хабек сказал, что Германия едина с Польшей в позиции относительно российских энергоносителей. "Мы должны быстро освободиться от тисков российского импорта", – заявил он.
Как отмечает портал, правительство Польши прилагает максимум усилий, чтобы убедить Германию ввести нефтяное эмбарго.
Reuters пишет, что сейчас, по словам Хабека, на долю российской нефти приходится 12% поставок в Германию и нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте работает полностью на российской нефти. Как сказал Хабек, для этого завода нужно искать альтернативу. "Мы будем работать над этим в ближайшие дни", – заявил он.
По сообщению EurActiv, альтернатива российской нефти нужна также для НПЗ в немецком городе Лойна, для этого будут задействованы "все пути транспортировки аналогичной нефти". Порт Гданьска в этом будет играть ключевую роль, пишет издание.
В пресс-релизе польского правительства по итогам встречи Хабека и министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы говорится, что два министра обсудили, как "в полной мере" использовать уже существующую инфраструктуру и дополнительные средства для увеличения поставок сырой нефти на польские и немецкие НПЗ, а также говорили о поставках нефти на случай эмбарго.
"Важно, чтобы в эти трудные времена мы говорили в один голос вместе с нашим западным соседом. Мы должны сосредоточиться на мерах по безопасному осуществлению полной дерусификации энергетической политики. Этот диалог с Германией уже начался, и мы находимся в постоянном контакте для выработки общих решений", – сказала Москва.
Хабек отметил, что сегодня может сказать: нефтяное эмбарго для Германии "стало выполнимым".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.