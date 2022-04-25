Активисты Greenpeace заблокировали российский танкер в Норвегии

Активисты подплыли к танкеру на надувной лодке и приковали себя к якорной цепи танкера "Усть-Луга", чтобы он не смог зайти на терминал. Представители природоохранной организации держат плакаты с надписью "Нефть разжигает войну". Greenpeace требует, чтобы Норвегия немедленно прекратила импорт российских нефти и газа.
"Мне непонятно, почему Норвегия импортирует российскую нефть, которая участвует в финансировании путинской войны. Все мы знаем, что ни в чем не повинное мирное население Украины ужасно страдает. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы остановить финансирование этой бесчеловечной войны", – сказала активистка Эли Матвик.
В Greenpeace заявили, что материнская компания Esso Norway ExxonMobil дистанцируется от вторжения России в Украину. Активисты считают неприемлемой покупку нефти у страны-оккупанта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".