Активисты Greenpeace заблокировали российский танкер в Норвегии

Активисты подплыли к танкеру на надувной лодке и приковали себя к якорной цепи танкера "Усть-Луга", чтобы он не смог зайти на терминал. Представители природоохранной организации держат плакаты с надписью "Нефть разжигает войну". Greenpeace требует, чтобы Норвегия немедленно прекратила импорт российских нефти и газа.

"Мне непонятно, почему Норвегия импортирует российскую нефть, которая участвует в финансировании путинской войны. Все мы знаем, что ни в чем не повинное мирное население Украины ужасно страдает. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы остановить финансирование этой бесчеловечной войны", – сказала активистка Эли Матвик.

В Greenpeace заявили, что материнская компания Esso Norway ExxonMobil дистанцируется от вторжения России в Украину. Активисты считают неприемлемой покупку нефти у страны-оккупанта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)