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Активисты Greenpeace заблокировали российский танкер в Норвегии

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Активисты приковали себя к якорной цепи российского танкера "Усть-Луга"
Активисты приковали себя к якорной цепи российского танкера "Усть-Луга"
Фото: greenpeace.org

Активисты природоохранной организации Greenpeace и политического движения Extinction Rebellion заблокировали танкер, доставивший нефть на норвежский терминал Esso Norway. Об этом 25 апреля сообщил сайт Greenpeace.

Активисты подплыли к танкеру на надувной лодке и приковали себя к якорной цепи танкера "Усть-Луга", чтобы он не смог зайти на терминал. Представители природоохранной организации держат плакаты с надписью "Нефть разжигает войну". Greenpeace требует, чтобы Норвегия немедленно прекратила импорт российских нефти и газа.

"Мне непонятно, почему Норвегия импортирует российскую нефть, которая участвует в финансировании путинской войны. Все мы знаем, что ни в чем не повинное мирное население Украины ужасно страдает. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы остановить финансирование этой бесчеловечной войны", – сказала активистка Эли Матвик.

В Greenpeace заявили, что материнская компания Esso Norway ExxonMobil  дистанцируется от вторжения России в Украину. Активисты считают неприемлемой покупку нефти у страны-оккупанта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля  глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

Теги: Россия, Украина, Greenpeace, Норвегия, нефть, эмбарго, ExxonMobil, Европа, финансирование, танкер, российский газ, Extinction Rebellion
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