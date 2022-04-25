Кулеба – Евросоюзу: Хватит оправданий и полумер, когда украинцев убивают, пытают и насилуют. Перестаньте покупать российскую нефть

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец российским военным преступлениям, они должны сначала лишить [президента РФ Владимира] Путина доходов от продажи нефти. Хватит оправданий и полумер, когда украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Перестаньте покупать ее", – отметил Кулеба.

If world leaders and businesses are serious about ending Russian war crimes, they must first deprive Putin of oil revenues. Enough excuses and half-measures while Ukrainians are being bombed, killed, tortured, and raped. Russian oil is full of Ukrainian blood. Stop buying it! 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

Он подчеркнул, что эмбарго Евросоюза должно быть "настоящим", поскольку сейчас РФ удается обходить ограничения.

"Россия отчаянно пытается обойти уже введенные санкции. Давайте откровенно: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте россиянам обманом обходить ограничения", – сказал Кулеба.

If world leaders and businesses are serious about ending Russian war crimes, they must first deprive Putin of oil revenues. Enough excuses and half-measures while Ukrainians are being bombed, killed, tortured, and raped. Russian oil is full of Ukrainian blood. Stop buying it! 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Die Welt, которое вышло 25 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть и газ.