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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба – Евросоюзу: Хватит оправданий и полумер, когда украинцев убивают, пытают и насилуют. Перестаньте покупать российскую нефть

Кулеба: Российская нефть полна украинской крови
Кулеба: Российская нефть полна украинской крови
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 25 апреля в Twitter призвал Европейский союз отказаться от импорта российской нефти.

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец российским военным преступлениям, они должны сначала лишить [президента РФ Владимира] Путина доходов от продажи нефти. Хватит оправданий и полумер, когда украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Перестаньте покупать ее", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что эмбарго Евросоюза должно быть "настоящим", поскольку сейчас РФ удается обходить ограничения.

"Россия отчаянно пытается обойти уже введенные санкции. Давайте откровенно: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте россиянам обманом обходить ограничения", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В интервью Die Welt, которое вышло 25 апреля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть и газ.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Теги: Россия, Украина, газ, нефть, эмбарго, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
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