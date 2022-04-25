Ермак: Мир продемонстрировал, что единство возможно. Но имеющихся санкций против РФ недостаточно

"Никогда в нашей истории не было такой международной поддержки. Это исторический момент. Прежде всего для мира, который продемонстрировал, что единство возможно", – отметил Ермак.
В то же время он подчеркнул, что оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать людей, в том числе мирных жителей.
"Поэтому понятно, что имеющихся санкций недостаточно", – сказал Ермак.
Он также акцентировал внимание на необходимости введения полного эмбарго на российские энергоносители и санкций в отношении всех банков РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.