Ермак: Мир продемонстрировал, что единство возможно. Но имеющихся санкций против РФ недостаточно

"Никогда в нашей истории не было такой международной поддержки. Это исторический момент. Прежде всего для мира, который продемонстрировал, что единство возможно", – отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать людей, в том числе мирных жителей.

"Поэтому понятно, что имеющихся санкций недостаточно", – сказал Ермак.

Он также акцентировал внимание на необходимости введения полного эмбарго на российские энергоносители и санкций в отношении всех банков РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)