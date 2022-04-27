РФ потеряет $6 млрд из-за торгового эмбарго с Украиной – эксперт

"За последние годы Украина сократила долю РФ в импорте с 17% до 7%. Основные товары, ввозимые из РФ: топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса", – уточнили в сообщении.
По словам исполнительного директора компании Sayenko Kharenko Назара Чернявского, под действие постановления Кабмина Украины попадают только товары, завезенные в режиме импорта. Эмбарго не распространяется на услуги или права на интеллектуальную собственность.
"Говоря об ограничениях в IТ-секторе, лучше опираться на финансовый принцип "куда идут деньги". В случае если средства уплачиваются компании, которая зарегистрирована в РФ или бенефициары которой являются резидентами страны-агрессора, это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг. Ведь часть средств попадает в бюджет в виде налогов, тем самым финансово поддерживает агрессию против Украины", – пояснил эксперт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству формализовать эмбарго на торговлю с Россией.
Кабинет Министров Украины 9 апреля принял решение о формализации прекращения торговли с Россией. "Это, по сути, юридическое закрепление фактического прекращение торговых отношений с РФ, которое у нас произошло 24 февраля. Это значит, что запрет такого импорта будет блокировать валютные поступления ежегодные в размере минимум $6 млрд. Это значит, что эти деньги не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.