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РФ потеряет $6 млрд из-за торгового эмбарго с Украиной – эксперт

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Кабинет Министров Украины 9 апреля принял решение о формализации прекращения торговли с РФ
Кабинет Министров Украины 9 апреля принял решение о формализации прекращения торговли с РФ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Россия потеряет из-за торгового эмбарго, введенного правительством Украины в начале апреля, $6 млрд. Об этом 27 апреля написал Telegram-канал "Опендатамедіа".

"За последние годы Украина сократила долю РФ в импорте с 17% до 7%. Основные товары, ввозимые из РФ: топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса", – уточнили в сообщении.

По словам исполнительного директора компании Sayenko Kharenko Назара Чернявского, под действие постановления Кабмина Украины попадают только товары, завезенные в режиме импорта. Эмбарго не распространяется на услуги или права на интеллектуальную собственность.

"Говоря об ограничениях в IТ-секторе, лучше опираться на финансовый принцип "куда идут деньги". В случае если средства уплачиваются компании, которая зарегистрирована в РФ или бенефициары которой являются резидентами страны-агрессора, это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг. Ведь часть средств попадает в бюджет в виде налогов, тем самым финансово поддерживает агрессию против Украины", – пояснил эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству формализовать эмбарго на торговлю с Россией.

Кабинет Министров Украины 9 апреля принял решение о формализации прекращения торговли с Россией. "Это, по сути, юридическое закрепление фактического прекращение торговых отношений с РФ, которое у нас произошло 24 февраля. Это значит, что запрет такого импорта будет блокировать валютные поступления ежегодные в размере минимум $6 млрд. Это значит, что эти деньги не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Теги: Россия, Украина, экономика, бюджет, запрет, эмбарго, деньги, торговля, война России против Украины, финансирование, Кабмин, Опендатамедіа
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