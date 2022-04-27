РФ потеряет $6 млрд из-за торгового эмбарго с Украиной – эксперт

"За последние годы Украина сократила долю РФ в импорте с 17% до 7%. Основные товары, ввозимые из РФ: топливные материалы, нефть, полимеры и пластмасса", – уточнили в сообщении.

По словам исполнительного директора компании Sayenko Kharenko Назара Чернявского, под действие постановления Кабмина Украины попадают только товары, завезенные в режиме импорта. Эмбарго не распространяется на услуги или права на интеллектуальную собственность.

"Говоря об ограничениях в IТ-секторе, лучше опираться на финансовый принцип "куда идут деньги". В случае если средства уплачиваются компании, которая зарегистрирована в РФ или бенефициары которой являются резидентами страны-агрессора, это должно быть основанием, чтобы отказаться от этих услуг. Ведь часть средств попадает в бюджет в виде налогов, тем самым финансово поддерживает агрессию против Украины", – пояснил эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)