Кабмин Украины юридически закрепил прекращение торговли с Россией

Как сообщало "Радіо Свобода" 18 февраля со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины, товарооборот между Украиной и РФ в 2021 году вырос на 38% и составил $10 млрд. Украинский экспорт в Россию составил $3,4 млрд (+26,5%), а импорт из России в Украину составил $6,6 млрд (+46%).

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.