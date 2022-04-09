Кабмин Украины юридически закрепил прекращение торговли с Россией

"Было принято очень важное решение.Это, по сути, юридическое закрепление фактического прекращение торговых отношений с РФ, которое у нас произошло 24 февраля. Это значит, что запрет такого импорта будет блокировать валютные поступления ежегодные в размере минимум $6 млрд. Это значит, что эти деньги не получит бюджет врага, он не сможет их направить на финансирование войны", – заявила она.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству формализовать эмбарго на торговлю с Россией.
Как сообщало "Радіо Свобода" 18 февраля со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины, товарооборот между Украиной и РФ в 2021 году вырос на 38% и составил $10 млрд. Украинский экспорт в Россию составил $3,4 млрд (+26,5%), а импорт из России в Украину составил $6,6 млрд (+46%).
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.