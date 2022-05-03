Зеленский: Люди, пережившие оккупацию нацистов, говорят, что 80 лет назад не видели такой жестокости

Он сообщил о пытках, депортации украинцев в Россию и разграблении домов граждан Украины.

"Люди старшего возраста, пережившие две оккупации – во время Второй мировой войны оккупацию нацистов и сейчас оккупацию российской армией, – говорят, что 80 лет назад не видели такой жестокости. Сейчас увидели, как российские военные стреляли детям в лицо. Видели, как крестьян, которых взяли в плен, днями и ночами заставляли лежать на земле при минусовых температурах", – рассказал президент.

По его словам, оккупанты применяли против пленных украинцев специальный метод.

"Их заставляли набрать воду в обувь, надеть ее и так лежать на земле, на холоде. Люди переставали чувствовать ноги, у них отмерзали пальцы, но оккупанты не разрешали им даже подняться, не то что согреться", – уточнил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)