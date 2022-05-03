Зеленский: Люди, пережившие оккупацию нацистов, говорят, что 80 лет назад не видели такой жестокости

Он сообщил о пытках, депортации украинцев в Россию и разграблении домов граждан Украины.
"Люди старшего возраста, пережившие две оккупации – во время Второй мировой войны оккупацию нацистов и сейчас оккупацию российской армией, – говорят, что 80 лет назад не видели такой жестокости. Сейчас увидели, как российские военные стреляли детям в лицо. Видели, как крестьян, которых взяли в плен, днями и ночами заставляли лежать на земле при минусовых температурах", – рассказал президент.
По его словам, оккупанты применяли против пленных украинцев специальный метод.
"Их заставляли набрать воду в обувь, надеть ее и так лежать на земле, на холоде. Люди переставали чувствовать ноги, у них отмерзали пальцы, но оккупанты не разрешали им даже подняться, не то что согреться", – уточнил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины. В освобожденных населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Буче Киевской области, в частности, российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.
По данным омбудсмена на 1 мая, за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты минимум 1202 мирных жителя.
Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.