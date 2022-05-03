Оккупационная армия РФ унитожила в Украине почти 90 религиозных объектов – Зеленский

Президент сообщил, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине 86 религиозных объектов.
"Это церкви, мечети, молитвенные дома. Российская армия не пытается сберечь от своих обстрелов даже объекты российской церкви. Это полное забвение морали. Полный отказ от общечеловеческих ценностей. Полное непризнание жизни как безусловной ценности", – сказал Зеленский.
Он добавил, что оккупанты не хотят останавливаться в Украине, а хотят пойти дальше, мечтая возродить тиранию в худшем виде.
"Я благодарен каждому народу, который вместе с нами борется против этой тирании. Только если мы сейчас остановим Россию в Украине, сможем спасти Европу от новой эры, эры несвободы", – заявил президент.
Министерство культуры и информационной политики 25 марта сообщило, что оккупанты за месяц, прошедший после вторжения, повредили 59 сооружений духовного назначения в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
28 марта от обстрелов пострадали еще два храма – женский монастырь в честь иконы Божьей матери "Услышательница" в Киевской области и Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области.
В ночь на 18 апреля оккупанты обстреляли в Харькове храм Преображения Господня, сообщила епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.
24 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об обстреле минимум семи православных храмов региона.