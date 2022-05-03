Оккупационная армия РФ унитожила в Украине почти 90 религиозных объектов – Зеленский

Президент сообщил, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине 86 религиозных объектов.

"Это церкви, мечети, молитвенные дома. Российская армия не пытается сберечь от своих обстрелов даже объекты российской церкви. Это полное забвение морали. Полный отказ от общечеловеческих ценностей. Полное непризнание жизни как безусловной ценности", – сказал Зеленский.

Он добавил, что оккупанты не хотят останавливаться в Украине, а хотят пойти дальше, мечтая возродить тиранию в худшем виде.

"Я благодарен каждому народу, который вместе с нами борется против этой тирании. Только если мы сейчас остановим Россию в Украине, сможем спасти Европу от новой эры, эры несвободы", – заявил президент.