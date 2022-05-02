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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Били прикладами, руками и ногами. Молодой солдат использовал электрошок, он так развлекался". История украинца, насильно вывезенных в Россию

Хропуна задержали на одном из КПП под Киевом и депортировали в Россию
Хропуна задержали на одном из КПП под Киевом и депортировали в Россию
Фото: bbc.com

Журналисты "Русской службы BBC", пообщались с вывезенным в РФ украинцем, а также супругой одного из похищенных. Они рассказали о пытках и издевательствах российских солдат.

Один из собеседников журналистов – волонтер "Красного креста" Владимир Хропун. 18 марта он за рулем школьного автобуса ехал в село Козаровичи, чтобы помочь в эвакуации жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Село расположено примерно в 40 км к северо-западу от Киева.

На одном из российских блокпостов его задержали. Первые несколько дней его вместе с другими пленниками держали в подвале фабрики в селе по соседству. 

По словам мужчины, военные били их прикладами, применяли тазеры (разновидность электрошокера) и всячески издевались. Ему завязали глаза и руки, и требовали дать информацию об украинской армии.

"Нас били прикладами, и руками, и ногами. Один солдат был очень молод, почти ребенок. Он использовал электрошок и бил током в шею, по лицу и коленям людей. Он так развлекался", – вспоминает Хропун.

Почти неделю пленников продержали в Украине, потом перевезли в Беларусь, а оттуда – в российскую тюрьму. Там пытки над мирными гражданами продолжились.

"Они унижали нас, заставляли становиться на колени и принимать неудобные позы. Если мы смотрели им в глаза, нас избивали. Если мы делали что-то медленно, нас избивали. С нами обращались как с животными", – рассказывает мужчина.

Он насчитал еще 72 человека, находившихся в заключении в непосредственной близости от него, но судя по доносившимся звукам, пленников было гораздо больше. Спустя две недели после ареста, 7 апреля, Хропуна вместе с тремя женщинами, содержавшимися в другой тюрьме, самолетом отправили в Крым. Женщины рассказали ему, что их тоже били. Спустя несколько дней их вернули на родину.

В тюрьме Хропун слышал, что в соседней камере находились люди с Чернобыльской АЭС. Он не может сказать, кто именно, но на данный момент общеизвестно, что исчезли 169 бойцов Национальной гвардии Украины, охранявшие объект. Валерий Семенов, один из инженеров АЭС, говорит, что, уходя с территории Чернобыля в конце марта, российские военные увезли гвардейцев с собой.

Супруга одного из гвардейцев рассказала, что муж позвонил ей в день вторжения российской армии и велел уезжать из деревни. Она увезла их маленького сына и своих родителей во Львов.

С 24 февраля по 9 марта муж отвечал на ее звонки, потом на станции возникли проблемы с электроэнергией и мобильный мужа больше не отвечал. Ей удалось еще несколько раз поговорить с ним по стационарной линии. В последний раз она слышала его голос 31 марта, в тот день, когда всю охрану АЭС насильно увезли в неизвестном направлении. Позже в МВД Украины ей подтвердили, что ее муж насильно удерживается в России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая.

Об этом сообщил также мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. "Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в вооруженные силы России, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, похищение, пытки, война России против Украины, обмен пленными, российские оккупанты
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