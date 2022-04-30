Россия начала вносить в список террористов украинцев, которых похищают на оккупированных территориях

В перечне Росфинмониторнга Голубев отмечен звездочкой. Так российское ведомство обозначает лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
При этом еще в начале апреля его супруга заявлял, что Голубева похитили. По ее словам, утром 6 апреля неизвестные вломились к тренеру в квартиру и увели его в неизвестном направлении, пишет "РИА Мелитополь".
Родные Голубева оставили данные об его исчезновении в Гражданском центре при СБУ. В комендатуре свекрови похищенного сказали "пишите заявление и ждите 10.00: может что-то скажут".
Как сообщает "Настоящее время", помимо Голубева, 29 апреля в перечень были включены с такой же звездочкой еще трое уроженцев Мелитополя: Александр Жуков, Игорь Горлов и Владимир Зуев, Юрий Петров из Запорожья, а также Азиз Амедиев из города Геническ Херсонской области Украины. Telegram-канал "Новости Мелитополя" также причисляет Зуева к похищенным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд и, вероятно, хотят использовать для публичных издевательств 9 мая.
Об этом сообщил также мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. "Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в вооруженные силы России, а сегодня похищают на блокпостах и увозят в неизвестном направлении", – сказал Федоров.