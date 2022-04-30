Россия начала вносить в список террористов украинцев, которых похищают на оккупированных территориях

В перечне Росфинмониторнга Голубев отмечен звездочкой. Так российское ведомство обозначает лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

При этом еще в начале апреля его супруга заявлял, что Голубева похитили. По ее словам, утром 6 апреля неизвестные вломились к тренеру в квартиру и увели его в неизвестном направлении, пишет "РИА Мелитополь".

Родные Голубева оставили данные об его исчезновении в Гражданском центре при СБУ. В комендатуре свекрови похищенного сказали "пишите заявление и ждите 10.00: может что-то скажут".

Как сообщает "Настоящее время", помимо Голубева, 29 апреля в перечень были включены с такой же звездочкой еще трое уроженцев Мелитополя: Александр Жуков, Игорь Горлов и Владимир Зуев, Юрий Петров из Запорожья, а также Азиз Амедиев из города Геническ Херсонской области Украины. Telegram-канал "Новости Мелитополя" также причисляет Зуева к похищенным.

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