Госдума РФ намерена запретить обмен украинских военных полка "Азов"

Соответствующее видео выступления Вассермана 17 мая опубликовало в Telegram телевидение Госдумы "Дума ТВ".
В частности, Вассерман отметил, что "обмен хотя бы одного украинского военного будет объявлен коллективным Западом победой Украины". В связи с этим депутат предложил принять постановление или закон, запрещающий обмен.
В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение".
"Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", – сказал Володин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе Донецкой области удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук.
Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие. Сколько именно, в Генштабе не уточнили.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".
Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.