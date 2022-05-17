Госдума РФ намерена запретить обмен украинских военных полка "Азов"

Соответствующее видео выступления Вассермана 17 мая опубликовало в Telegram телевидение Госдумы "Дума ТВ".

В частности, Вассерман отметил, что "обмен хотя бы одного украинского военного будет объявлен коллективным Западом победой Украины". В связи с этим депутат предложил принять постановление или закон, запрещающий обмен.

В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение".

"Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", – сказал Володин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)