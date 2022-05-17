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Госдума РФ намерена запретить обмен украинских военных полка "Азов"

В Мариуполе продолжается гуманитарная операция по спасению украинских военных, отметила 17 мая Верещук
В Мариуполе продолжается гуманитарная операция по спасению украинских военных, отметила 17 мая Верещук
Фото: EPA

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных.

Соответствующее видео выступления Вассермана 17 мая опубликовало в Telegram телевидение Госдумы "Дума ТВ".

В частности, Вассерман отметил, что "обмен хотя бы одного украинского военного будет объявлен коллективным Западом победой Украины". В связи с этим депутат предложил принять постановление или закон, запрещающий обмен.

В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение".

"Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", – сказал Володин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на заводе "Азовсталь" – последнем объекте, который в Мариуполе Донецкой области удерживают украинские военные, – остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction (перемещения в третью страну), которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала Верещук. 

Генеральный штаб ВСУ сообщил 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. На "Азовстали" остаются военнослужащие. Сколько именно, в Генштабе не уточнили.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

Сегодня Верещук сообщила, что гуманитарная операция по спасению украинских военных продолжается.

Теги: Россия, Украина, депутаты, Госдума, военные, Мариуполь, полк Азов, запрет, Азовсталь, закон, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Анатолий Вассерман, обмен пленными, Вячеслав Володин, спикер
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