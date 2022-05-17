Зеленский: Начата операция по спасению защитников Мариуполя, это требует деликатности и времени

"Относительно ситуации в Мариуполе. Благодаря действиям украинских военных Вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН у нас есть надежда, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них есть тяжелораненые, им предоставляется помощь", – сказал президент.
По его словам, "украинские герои нужны Украине живыми".
"Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ сообщил сегодня, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.