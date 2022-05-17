Зеленский: Начата операция по спасению защитников Мариуполя, это требует деликатности и времени

"Относительно ситуации в Мариуполе. Благодаря действиям украинских военных Вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН у нас есть надежда, что удастся сохранить жизни наших ребят. Среди них есть тяжелораненые, им предоставляется помощь", – сказал президент.

По его словам, "украинские герои нужны Украине живыми".

"Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя начата нашими военными разведчиками. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Генеральный штаб ВСУ сообщил сегодня, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых.