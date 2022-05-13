Замкомандира полка "Азов" рассказал, что они едят раз в день и пьют техническую воду

"Иногда раз в день, порой без еды. Как когда. Ситуация плохая, действительно тяжелая. Мы растягиваем все, что у нас есть, делимся. Вода... Здесь есть некоторые запасы. Плюс техническая вода, которую мы кипятим и пьем", – рассказал военнослужащий.

Он также отметил, что бойцы часто болеют.

"Сказывается недостаточное, ограниченное питание, постоянные поджоги, горение, дым, ядовитые вещества, которые бросают сюда", – сказал Калина.

По словам замкомандира, на "Азовстали" критическая ситуация с медикаментами и лечением раненых военнослужащих.

"От ранений каждый день умирают наши военнослужащие. У нас нет достаточно антибиотиков, нет достаточного количества перевязочных материалов, наш госпиталь подвергается бомбардировкам. У нас много контуженных, много убитых. Ситуация катастрофическая. Раненых нужно немедленно эвакуировать. Для того чтобы их эвакуировать, нужно, чтобы наш главнокомандующий, наш главком приложил все усилия и обратился ко всем международным организациям и оказал помощь нашим солдатам, которые, поверьте, заслужили это", – подчеркнул Калина.

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