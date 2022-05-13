Замкомандира полка "Азов" рассказал, что они едят раз в день и пьют техническую воду

"Иногда раз в день, порой без еды. Как когда. Ситуация плохая, действительно тяжелая. Мы растягиваем все, что у нас есть, делимся. Вода... Здесь есть некоторые запасы. Плюс техническая вода, которую мы кипятим и пьем", – рассказал военнослужащий.
Он также отметил, что бойцы часто болеют.
"Сказывается недостаточное, ограниченное питание, постоянные поджоги, горение, дым, ядовитые вещества, которые бросают сюда", – сказал Калина.
По словам замкомандира, на "Азовстали" критическая ситуация с медикаментами и лечением раненых военнослужащих.
"От ранений каждый день умирают наши военнослужащие. У нас нет достаточно антибиотиков, нет достаточного количества перевязочных материалов, наш госпиталь подвергается бомбардировкам. У нас много контуженных, много убитых. Ситуация катастрофическая. Раненых нужно немедленно эвакуировать. Для того чтобы их эвакуировать, нужно, чтобы наш главнокомандующий, наш главком приложил все усилия и обратился ко всем международным организациям и оказал помощь нашим солдатам, которые, поверьте, заслужили это", – подчеркнул Калина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.
21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных. 10 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.
Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, идет о 38 украинских военных.